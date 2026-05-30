Logo
Large banner

Poginuo načelnik granične policije Danilo Femić: Jeziva saobraćajka

Autor:

ATV
30.05.2026 16:04

Komentari:

0
Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Danilo Femić, načelnik granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja.

- Nesreća se dogodila u mjestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dvije osobe, među kojima je i Danilo Femić. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaj - kaže izvor upoznat sa slučajem za Rinu.

Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika koji je uživao veliko povjerenje kolega i pretpostavljenih.

Njegove kolege opisuju ga kao čestitog i poštenog čovjeka, odanog službi i uvijek spremnog da pomogne drugima. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cijenjen i poštovan među saradnicima.

(Telegraf.rs / Rina)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Danilo Femić

Prijepolje

udes

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

Fudbal

Budimpešta na nogama zbog finala Lige šampiona: Navijači Arsenala i Pariza se već žestoko potukli

1 h

4
Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

Srbija

Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine: Haos u stanu

1 h

0
Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

1 h

0
Откривена популација од око 5,5 милиона пчела које се гнијезде под земљом

Zanimljivosti

Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

1 h

0

Više iz rubrike

Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

Srbija

Našao ženi poruke u telefonu, pa dobio i batine: Haos u stanu

1 h

0
УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!

Srbija

UŽAS U ZEMUNU: Dječak (13) čekićem udarao barut iz petardi, eksplozija mu otkinula prste!

8 h

1
Сахрањен Александар Нешовић Баја

Srbija

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20 h

3
Претресен стан бившег начелника београдске полиције Веселина Милића

Srbija

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

20 h

0

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner