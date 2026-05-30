Poginuo načelnik granične policije Danilo Femić: Jeziva saobraćajka

Danilo Femić, načelnik granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja.
- Nesreća se dogodila u mjestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dvije osobe, među kojima je i Danilo Femić. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaj - kaže izvor upoznat sa slučajem za Rinu.
Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika koji je uživao veliko povjerenje kolega i pretpostavljenih.
Njegove kolege opisuju ga kao čestitog i poštenog čovjeka, odanog službi i uvijek spremnog da pomogne drugima. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cijenjen i poštovan među saradnicima.
