Logo
Large banner

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

Autor:

ATV
30.05.2026 15:17

Komentari:

0
Промјена времена у Српској: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i jačim vjetrom, a ponegdje će biti vedro.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, dok će na zapadu biti vedrije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

pcela pcele (2)

Zanimljivosti

Otkrivena populacija od oko 5,5 miliona pčela koje se gnijezde pod zemljom

Od podneva se očekuje nestabilno uz razvoj oblačnosti i prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku.

Uveče će biti promjenljivo oblačno, u Krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu se očekuje vedro vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na istoku i pojačan zapadnih smjerova.

aljaska1

Svijet

Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od šest, a dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 19, Han Pijesak, Kneževo, Kalinovik 21, Mrakovica, Sokolac 22, Gacko 23, Srebrenica i Sarajevo 24, Foča, Bileća, Višegrad, Rudo, Mrkonjić Grad, Tuzla i Livno 26, Novi Grad, Srbac 27, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Trebinje, Ribnik i Sanski Most 28, te Mostar 32 stepena Celzijusova.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

prognoza za narednu sedmicu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Изградићемо кућу за породицу Марић

Društvo

Dodik: Izgradićemo kuću za porodicu Marić

2 h

5
У Вишеграду обиљежене 84 године од страдања Срба у Старом Броду

Društvo

U Višegradu obilježene 84 godine od stradanja Srba u Starom Brodu

2 h

0
Због пожара код Јабланице затражена помоћ хеликоптера ОС БиХ

Društvo

Zbog požara kod Jablanice zatražena pomoć helikoptera OS BiH

5 h

2
Упозорење РХМЗ: Ризично од 1. до 4. јуна

Društvo

Upozorenje RHMZ: Rizično od 1. do 4. juna

5 h

3

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner