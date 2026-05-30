Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša, grmljavina i jak vjetar

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i jačim vjetrom, a ponegdje će biti vedro.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, ponegdje na istoku je moguća slaba kiša, dok će na zapadu biti vedrije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od podneva se očekuje nestabilno uz razvoj oblačnosti i prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom od jugozapada ka istoku.

Uveče će biti promjenljivo oblačno, u Krajini lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu se očekuje vedro vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na istoku i pojačan zapadnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od šest, a dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 19, Han Pijesak, Kneževo, Kalinovik 21, Mrakovica, Sokolac 22, Gacko 23, Srebrenica i Sarajevo 24, Foča, Bileća, Višegrad, Rudo, Mrkonjić Grad, Tuzla i Livno 26, Novi Grad, Srbac 27, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Trebinje, Ribnik i Sanski Most 28, te Mostar 32 stepena Celzijusova.

(Srna)