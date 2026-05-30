Logo
Large banner

Golman Borca Mladen Jurkas se priključio reprezentaciji BiH

Autor:

ATV
30.05.2026 15:53

Komentari:

0
Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

Pripremama „A“ reprezentacije BiH za FIFA Svjetsko prvenstvo pridružio se i mladi golman Borca Mladen Jurkas.

Nakon povrede koja se desila sinoć Osmanu Hadžikiću, selektor Sergej Barbarez i stručni štab tima su reagovali i aktivirali pretpoziv za čuvara mreže banjalučkog Borca.

Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao je sve mlađe selekcije BiH, dok mu je ovo prvi poziv za „A“ tim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mladen Jurkas

FK Borac

Fudbalska reprezentacija BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Менаџер Ливерпула Арне Слот стоји током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Ливерпула и Пари Сен Жермена у Ливерпулу, Енглеска, у уторак, 14. априла 2026. године.

Fudbal

Arne Slot dobio otkaz u Liverpulu

3 h

0
Играчи ПСГ-а целебрат после полуфиналног меча Лиге шампиона у другом фудбалском мечу између Бајерна из Минхена и Париз Сен Жермен у Минхену, Немачка, среда, 6. маја 2026.

Fudbal

Spektakl počinje u 18:00 - PSŽ i Arsenal za titulu

8 h

2
Душан Влаховић (9) из Јувентуса бори се за лопту током фудбалске утакмице Серије А између Торина и Јувентуса на Олимпијском стадиону у Торину, Италија, у недјељу, 24. маја 2026. године.

Fudbal

"Juventus predugo čeka pravog Vlahovića"

1 d

0
Опљачкана кућа Синише Михајловића

Fudbal

Opljačkana kuća Siniše Mihajlovića

1 d

9

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner