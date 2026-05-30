Golman Borca Mladen Jurkas se priključio reprezentaciji BiH

Autor:ATV
Komentari:0
Pripremama „A“ reprezentacije BiH za FIFA Svjetsko prvenstvo pridružio se i mladi golman Borca Mladen Jurkas.
Nakon povrede koja se desila sinoć Osmanu Hadžikiću, selektor Sergej Barbarez i stručni štab tima su reagovali i aktivirali pretpoziv za čuvara mreže banjalučkog Borca.
Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao je sve mlađe selekcije BiH, dok mu je ovo prvi poziv za „A“ tim.
