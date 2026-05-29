Juventus je u posljednjem kolu ostao bez Lige šampiona, a to je prokomentarisao David Trezege.

U razgovoru za Gazetu delo Sport, nekadašnji golgeter Bjankonera otvoreno je govorio o trenutnoj situaciji u klubu i priznao da još nije uspio da prihvati činjenicu da torinski gigant neće igrati narednu sezonu Lige šampiona.

“Sada mora da se krene ispočetka, ali mi ne djeluje da postoji jasna ideja kojim putem klub želi da ide”, rekao je Trezege.

Osvrnuo se i na rad Lućana Spaletija.

“Normalno je da sada, sa manjim prihodima, želi da ima veću ulogu u odlukama o tome ko ostaje, a ko odlazi. Više nema prostora za greške pri dovođenju igrača”.

Francuz smatra da pojedini igrači nisu opravdali očekivanja, dok ni Dušan Vlahović još nije pokazao ono zbog čega je doveden prije četiri i po godine za 85,4 miliona evra kao jedan od najskupljih projekata kluba.

“Juventus predugo čeka pravog Vlahovića, možda je trebalo zadržati Kola Muanija… Sa Sarijem je bila želja da se promeni pristup, ali prvo moraš da pobjeđuješ kako bi stvorio pravu dinamiku i stabilnost”, poručio je Trezege.

(b92)