Vlahović prelomio – igraće za duplo manje novca

Pregovori između dvije strane trebalo bi da budu nastavljeni u narednim nedjeljama, s obzirom na to da aktuelni ugovor srpskog reprezentativca ističe u junu 2026. godine.

Iza Vlahovića je sezona obilježena problemima sa povredama. Van terena proveo je čak četiri mjeseca nakon operacije u decembru 2025. Ipak, prema navodima italijanskih medija, sve je bliži odluci da ostane u Torinu i pokuša da vrati formu u poznatom okruženju, gdje ima dobar odnos sa trenerom i saigračima.

Iako se Milan pominje kao zainteresovana destinacija, Vlahović navodno ne želi da pojača direktnog rivala u Seriji A, kako ne bi izdao "Staru damu".

Sa druge strane, Bajern i dalje prati situaciju, ali pregovori sa njegovim okruženjem za sada nisu u poodmakloj fazi. Bavarski gigant mogao bi da ponudi znatno veću platu, ali Vlahović navodno više naginje ostanku u Italiji kako bi stabilizovao karijeru nakon turbulentne sezone.

Prema istom izvoru, Juventus razmatra ponudu novog dvogodišnjeg ugovora uz platu između šest i sedam miliona evra po sezoni, uključujući bonuse. Podsetimo, Vlahović u posljednjoj godini aktuelnog ugovora zarađuje oko 12 miliona evra sa uključenim bonusima.

Odluka bi mogla da bude ključna za nastavak njegove karijere, ali sve ukazuje na to da je Torino i dalje najrealnija opcija.