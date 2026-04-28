Vlahović prelomio – igraće za duplo manje novca

28.04.2026 18:11

Душан Влаховић из Јувентуса у акцији током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, недјеља, 26. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

Srpski napadač Dušan Vlahović otvoren je za produžetak saradnje sa Juventusom, uprkos interesovanju brojnih evropskih klubova, prenosi "La Gazzetta dello Sport".

Pregovori između dvije strane trebalo bi da budu nastavljeni u narednim nedjeljama, s obzirom na to da aktuelni ugovor srpskog reprezentativca ističe u junu 2026. godine.

Iza Vlahovića je sezona obilježena problemima sa povredama. Van terena proveo je čak četiri mjeseca nakon operacije u decembru 2025. Ipak, prema navodima italijanskih medija, sve je bliži odluci da ostane u Torinu i pokuša da vrati formu u poznatom okruženju, gdje ima dobar odnos sa trenerom i saigračima.

Iako se Milan pominje kao zainteresovana destinacija, Vlahović navodno ne želi da pojača direktnog rivala u Seriji A, kako ne bi izdao "Staru damu".

Sa druge strane, Bajern i dalje prati situaciju, ali pregovori sa njegovim okruženjem za sada nisu u poodmakloj fazi. Bavarski gigant mogao bi da ponudi znatno veću platu, ali Vlahović navodno više naginje ostanku u Italiji kako bi stabilizovao karijeru nakon turbulentne sezone.

Prema istom izvoru, Juventus razmatra ponudu novog dvogodišnjeg ugovora uz platu između šest i sedam miliona evra po sezoni, uključujući bonuse. Podsetimo, Vlahović u posljednjoj godini aktuelnog ugovora zarađuje oko 12 miliona evra sa uključenim bonusima.

Odluka bi mogla da bude ključna za nastavak njegove karijere, ali sve ukazuje na to da je Torino i dalje najrealnija opcija.

