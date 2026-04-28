FIFA uvodi novo pravilo

FIFA priprema veliku promjenu pravila koja bi mogla snažno uticati na tok Svjetskog prvenstva 2026. godine, prvog u istoriji s čak 48 reprezentacija.

Proširenje turnira donosi i veći broj utakmica - momčad koja dođe do finala moraće ih odigrati čak osam. Upravo zato raste i rizik od suspenzija zbog žutih kartona, pa čelnici svjetskog fudbala žele spriječiti scenarije u kojima bi ključni igrači propuštali najvažnije dvoboje.

Prema najnovijim informacijama, FIFA planira uvesti čak dvije 'amnestije' za žute kartone tokom turnira. Kartoni bi se brisali u dvije ključne faze - nakon grupne faze i nakon četvrtfinala. Ova promjena trebala bi biti zvanično razmotrena i potvrđena na sastanku Savjeta FIFA u Vankuveru, javljaju mediji.

U dosadašnjim izdanjima Svjetskog prvenstva žuti kartoni brisali su se tek nakon četvrtfinala. No, s obzirom na proširenje s 32 na 48 reprezentacija i dodatnu nokaut rundu - šesnaestinu finala - FIFA želi prilagoditi pravila kako bi smanjila broj suspenzija.

Manji rizik za ključne igrače

Cilj ove promjene je izbjeći situacije u kojima se suspenzije gomilaju zbog akumuliranih opomena.

Prema dosadašnjim pravilima, igrač bi mogao biti suspendovan već nakon dva žuta kartona u prvih pet utakmica prije četvrtfinala.

S novim sistemom, zahvaljujući amnestiji nakon grupne faze, igrač bi morao dobiti dva žuta kartona unutar iste faze takmičenja - bilo tokom grupne faze, bilo u nokaut dijelu od šesnaestine finala do četvrtfinala - da bi zaradio suspenziju.

Izvori upoznati s planovima, koji su željeli ostati anonimni, ističu kako FIFA smatra ovu odluku pravednijom jer smanjuje rizik od izostanaka u ključnim utakmicama i omogava najboljim igračima da budu na raspolaganju u završnici turnira.