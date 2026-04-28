FIFA uvodi novo pravilo

28.04.2026 11:29

ФИФА уводи ново правило
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

FIFA priprema veliku promjenu pravila koja bi mogla snažno uticati na tok Svjetskog prvenstva 2026. godine, prvog u istoriji s čak 48 reprezentacija.

Proširenje turnira donosi i veći broj utakmica - momčad koja dođe do finala moraće ih odigrati čak osam. Upravo zato raste i rizik od suspenzija zbog žutih kartona, pa čelnici svjetskog fudbala žele spriječiti scenarije u kojima bi ključni igrači propuštali najvažnije dvoboje.

Region

Maloljetnik izboden oštrim predmetom: Zadobio teške povrede

Prema najnovijim informacijama, FIFA planira uvesti čak dvije 'amnestije' za žute kartone tokom turnira. Kartoni bi se brisali u dvije ključne faze - nakon grupne faze i nakon četvrtfinala. Ova promjena trebala bi biti zvanično razmotrena i potvrđena na sastanku Savjeta FIFA u Vankuveru, javljaju mediji.

U dosadašnjim izdanjima Svjetskog prvenstva žuti kartoni brisali su se tek nakon četvrtfinala. No, s obzirom na proširenje s 32 na 48 reprezentacija i dodatnu nokaut rundu - šesnaestinu finala - FIFA želi prilagoditi pravila kako bi smanjila broj suspenzija.

Manji rizik za ključne igrače

Cilj ove promjene je izbjeći situacije u kojima se suspenzije gomilaju zbog akumuliranih opomena.

Prema dosadašnjim pravilima, igrač bi mogao biti suspendovan već nakon dva žuta kartona u prvih pet utakmica prije četvrtfinala.

Hronika

Brat ubio brata pa pokušao samoubistvo?

S novim sistemom, zahvaljujući amnestiji nakon grupne faze, igrač bi morao dobiti dva žuta kartona unutar iste faze takmičenja - bilo tokom grupne faze, bilo u nokaut dijelu od šesnaestine finala do četvrtfinala - da bi zaradio suspenziju.

Izvori upoznati s planovima, koji su željeli ostati anonimni, ističu kako FIFA smatra ovu odluku pravednijom jer smanjuje rizik od izostanaka u ključnim utakmicama i omogava najboljim igračima da budu na raspolaganju u završnici turnira.

FIFA

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Više iz rubrike

Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Fudbal

Kompaniju zabranjen kontakt s fudbalerima Bajerna

14 h

0
Лука Модрић из Милана повријеђен је током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, у недјељу, 26. априла 2026. године.

Fudbal

Modrić hitno operisan! Mundijal pod znakom pitanja

18 h

0
Стефан Савић, првотимац бањалучког Борца, проглашен је за најбољег фудбалере Републике Српске на 15. манифестацији "Дан фудбала" у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

Fudbal

Dan fudbala: Stefan Savić proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske

22 h

0
Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

Fudbal

Delije otele zastave Hrvatima, spalili ih na derbiju Crvena zvezda - Partizan

1 d

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

