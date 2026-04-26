Delije otele zastave Hrvatima, spalili ih na derbiju Crvena zvezda - Partizan

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su 179. večiti na stadionu "Rajko Mitić", a na terenu je tokom prvih sat vremena bilo uzbuđenja, a vidjeli smo i jedan gol u mreži crno-bijelih.

Na kraju je Zvezda slavila sa 3:0 i tako došla do 37. titule u srpskoj ligi.

Fudbal Crvena zvezda - Partizan: Pogledajte golove vrijedne titule

Na tribinama je bilo jednako zanimljivo, a osim bakljadi na obje strane, navijači Crvene zvezde su imali i koreografiju za svog ubijenog navijača, da bi u drugom poluvremenu istakli i oteta obilježja hrvatskih navijača.

Zastave sa grbom Hrvatske sa natpisima Ogulin i Rijeka spaljene su, a tom prilikom su se Delije obratile i Grobarima uz uvredljivu pjesmu.

"Kada priznaćete javno, to što muči vas odavno, da sa vašeg JNA, vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", uzvikivali su ka Grobarima, prenosi "Telegraf".