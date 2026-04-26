Delije otele zastave Hrvatima, spalili ih na derbiju Crvena zvezda - Partizan

26.04.2026 20:45

Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana odigrali su 179. večiti na stadionu "Rajko Mitić", a na terenu je tokom prvih sat vremena bilo uzbuđenja, a vidjeli smo i jedan gol u mreži crno-bijelih.

Na kraju je Zvezda slavila sa 3:0 i tako došla do 37. titule u srpskoj ligi.

Crvena zvezda - Partizan: Pogledajte golove vrijedne titule

Na tribinama je bilo jednako zanimljivo, a osim bakljadi na obje strane, navijači Crvene zvezde su imali i koreografiju za svog ubijenog navijača, da bi u drugom poluvremenu istakli i oteta obilježja hrvatskih navijača.

Zastave sa grbom Hrvatske sa natpisima Ogulin i Rijeka spaljene su, a tom prilikom su se Delije obratile i Grobarima uz uvredljivu pjesmu.

"Kada priznaćete javno, to što muči vas odavno, da sa vašeg JNA, vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", uzvikivali su ka Grobarima, prenosi "Telegraf".

Црвена звезда - Партизан, Сеол постиже гол на 179. вечитом дербију

Fudbal

Crvena zvezda - Partizan: Pogledajte golove vrijedne titule

3 h

0
Дерби Звезда - Партизан, детаљ са утакмице Црвена звезда - Партизан у 19. вечитом дербију. Црвена звезда побиједила и осигурала титулу

Fudbal

Crvena zvezda - Partizan: Nova pobjeda i titula na Marakani

3 h

0
Ераковић слави гол са саиграчима у 179. вечитом дербију против Партизана

Fudbal

Derbi Zvezda Partizan: Pogledajte gol Erakovića

4 h

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

Derbi Zvezda - Partizan prenos: Titula ostaje na Marakani

4 h

0

  • Najnovije

22

49

Nevjerovatno: Benzin ovdje košta 1,46 KM

22

44

Umro Goran Babić

22

40

UZNEMIRUJUĆE: Policija objavila fotografije i uputila apel

22

36

Duško iz Prnjavora rasproda na kućnom pragu sve što proizvede

22

29

Dejan Radujković iz Čelinca besplatno daje auto za prevoz bolesnih

