Crvena zvezda - Partizan: Pogledajte golove vrijedne titule

Fudbaleri Crvene zvezde obezbijedili su 37. titulu i nastavili dominaciju dugu devet godina. U 179. večitom derbiju pao je njihov najveći rival Partizan.

Crveno-bijeli su slavili sa 3:0, čini se bez većih problema i tako nastavili da dominiraju srpskim fudbalom.

Prednost Zvezdi donio je Eraković u 18. minutu. Sjajno je iskoristio prostor i zatresao mrežu Partizana.

Debitant Avdić povećao je na 2:0 u 68. minutu i tako praktično riješio pitanje pobjednika.

Dva minuta prije kraja regularnih 90 minuta Seol postavlja konačan rezultat i donosi novu titulu Zvezdi.