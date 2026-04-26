Crvena zvezda - Partizan: Nova pobjeda i titula na Marakani

Nova pobjeda i titula na Marakani. Epilog je to 179. večitog derbija u kojem su fudbaleri Crvene zvezde savladali najvećeg rivala Partizan, i to, čini se bez mnogo muke.

Crveno-bijeli su slavili rezultatom 3:0 i tako došli do nove titule u Superligi Srbije. Prednost zvezdi donio je Eraković u 18. minutu. Sjajno je iskoristio prostor i zatresao mrežu Partizana. Debitant Avdić povećao je na 2:0 u 68. minutu i tako praktično riješio pitanje pobjednika. Dva minuta prije kraja regularnih 90 minuta Seol postavlja konačan rezultat i donosi novu titulu Zvezdi.

