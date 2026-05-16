Bivši ministar zdravlja pikirao premijersko mjesto: Kreće smjena Starmera

Očekuje se da će bivši britanski ministar zdravstva i socijalne zaštite iz redova laburista Ves Striting narednih nedjelja formalno krenuti u borbu za premijersku funkciju i smenu Kira Starmera, piše britanski list Gardijan.

Izvori bliski bivšem britanskom ministru rekli su Gardijanu da će on pre formalnog izazova Starmeru izložiti svoju viziju Ujedinjenog Kraljevstva.

Oni navode da će se Striting fokusirati na bliže veze sa Evropskom unijom i na to da tehnološke kompanije budu odgovornije za svoje platforme.

Striting je rekao da bi Velika Britanija trebalo da se ponovo pridruži Evropskoj uniji, a izlazak zemlje iz EU nazvao "katastrofalnom greškom".

On smatra da bi bliži odnosi sa Evropom pomogli u obnovi ekonomije i trgovine, i odbrani od prijetnje koju predstavljaju Rusija i pokret "Amerika na prvom mjestu" , koji podržava predsjednika SAD Donalda Trampa.

Bivši britanski ministar pokrenuo je oštar napad na premijera Starmera i njegovo vođstvo, za koje kaže da je ugušilo kreativno političko razmišljanje u vladi.

Striting je kritikovao prve dvije godine laburista na vlasti, tokom kojih je bio na funkciji ministra, rekavši da su laburisti "vladu preuzeli nespremni u previše oblasti" i da im "nedostaju jasna vizija i pravac".

Bivši ministar Striting nije jedini potencijalni kandidat za Starmerovo mjesto.

Moguće je da će mu glavni konkurent biti načelnik okruga Širi Mančester Endru Bernam, čiji partijski saveznici kažu da će on raditi na tome da premijer postane prije jesenje konferencije laburista.

Bernamu je Nacionalni izvršni odbor laburista juče odobrio da se kandiduje za mjesto u parlamentu, što je preduslov da bi mogao da zamijeni Starmera.

Bernamov stranački saveznik Džoš Simons je dan pre toga podnio ostavku na mjesto u parlamentu, nakon što su drugi mogući kandidati za Starmerovu zamjenu ove nedjelje odustali od pokretanja procedure.

Ako bude potvrđen kao izbor laburista, Bernam će prvo morati da pobijedi na izborima za parlament sredinom ili krajem juna u okrugu Širi Mančester, gde je na nedavno održanim lokalnim izborima stranka Reform, pod vođstvom Najdžela Faradža, dobila značajnu podršku.

Dopunski izbori će se najvjerovatnije održati 18. juna, a neke od Bernamovih pristalica vjeruju da će mu put da postane premijer biti otvoren prije letnje pauze u parlamentu, mada Gardijanovi izvori bliski Bernamu vjeruju da on ipak razmišlja o širem vremenskom okviru.