Ova tri znaka bi večeras mogla da dobiju poruku koju su čekali

Subotnje večeri često donose neočekivane poruke, pozive i povratak ljudi o kojima već dugo razmišljamo. Dok neki pokušavaju da ignorišu prošlost i fokusiraju se na sadašnjost, astrologija pokazuje da bi večeras, za određene znakove, moglo doći do kontakta koji će ih iznenaditi.

Nekima će doneti uzbuđenje, a drugima pomješane emocije koje su pokušavali da ostave iza sebe.

Blizanci

Blizanci večeras imaju povećanu energiju komunikacije i vrlo lako bi mogli da prime poruku od nekoga sa kim veza nije u potpunosti rješena. To bi mogao biti neko iz prošlosti koji ih kontaktira ili razgovor koji će ih naterati da preispitaju svoja osjećanja.

Škorpija

Škorpije već neko vreme pokušavaju da se ponašaju ravnodušno, ali večeras jedna poruka bi ih mogla potpuno izbaciti iz ravnoteže. Osoba koju nisu uspjeli da zaborave mogla bi se ponovo pojaviti baš kada su pomislili da je priča završena.

Riba

Ribe su posljednjih dana bile posebno emotivne i intuitivne, a subota uveče dodatno jača njihovu vezu sa prošlošću. Mnoge Ribe će večeras imati osjećaj da će im neko pružiti ruku, i moguće je da će taj osjećaj biti tačan.

