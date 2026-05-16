Provjerite novčanik: Među kovanicama možda imate novčić vrijedan hiljade evra

Gotovo svi mi svakodnevno držimo u rukama evro novčiće, ne razmišljajući previše o dizajnu i istoriji ugraviranoj na njima. Međutim, upravo u tim detaljima krije se potencijalna vrijednost koja daleko prevazilazi onu odštampanu na samom novčiću.

Vrijednost novčića na numizmatičkom tržištu određuje nekoliko ključnih faktora: njegova rijetkost, tj. tiraž u kome je iskovan, potražnja kolekcionara, stanje očuvanosti i moguće greške napravljene tokom proizvodnje.

O kojim se novčićima radi?

Najčešće su to komemorativni novčići koji se izdaju u strogo ograničenim serijama, a oni koji potiču iz manjih zemalja Evrozone, poput Monaka, Vatikana, San Marina ili Andore, su na posebnoj cijeni, jer se njihove serije štampaju u znatno manjim tiražima od onih iz velikih zemalja poput Njemačke ili Francuske.

Apsolutna zvijezda među kolekcionarima i rekorder po vrijednosti je komemorativni novčić od dva evra iz Monaka, izdat 2007. godine u znak sjećanja na 25. godišnjicu smrti princeze Grejs Keli.

Iskovan u samo 20.001 komadu, ovaj novčić je postao sveti gral numizmatike i njegova vrijednost na tržištu danas se kreće između 1.500 i 2.500 evra, pri čemu neki dobro očuvani primjerci dostižu znatno veće cijene.

Kneževina Monako je poznata po svojim ekskluzivnim i malim kovanicama, pa još jedan izuzetno vrijedan primjerak potiče iz 2015. godine, kada je izdat novčić povodom 800. godišnjice izgradnje prve tvrđave na stijeni Monaka. Sa kovanicom od samo deset hiljada komada, njegova vrijednost se procjenjuje na do dvije hiljade evra.

Iako Monako prednjači po cijenama, i druge zemlje imaju svoja numizmatička dobra.

Novčići iz Vatikana takođe postižu visoke cijene, posebno oni iz ranijih godina, koji su cijenjeni zbog malih kovanica i verskih motiva. Na primjer, vatikanski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom 75. godišnjice osnivanja države Vatikana, može vrijedeti i do 250 evra zbog kovanja od samo 85.000 primjeraka.

Slična je situacija i sa San Marinom, čiji je komemorativni novčić iz 2005. godine posvećen Galileju Galileju, a zbog ograničene proizvodnje vrijedi i do 60 evra.

Među traženim primjercima je i finski novčić od dva evra iz 2004. godine, izdat povodom proširenja Evropske unije na deset novih članica, koji može vrijedeti oko 50 evra.

Moguće i greške u kovanju

Pored ograničenih izdanja, vrijednost kovanica može dramatično da poraste i zbog grešaka u kovanju.

Jedan od najpoznatijih primjera je litvanski novčić od dva evra iz 2021. godine.

Približno pet stotina ovih novčića je pogrešno gravirano letonskim natpisom "DIEVS * SVĖTI * LATVIJU" (Bože blagoslovio Letoniju) na ivici. Ova greška je podigla njegovu vrijednost na skoro dvije hiljade evra.

Nisu samo novčići od dva evra vrijedni. Italijanski novčić od jednog centa iz 2002. godine sa pogrešnim motivom – torinskim Mole Antonelijana umjesto Kastel del Monte – izuzetno je rijedak i može vrijedeti 2.500 evra ili više. Takvi primjeri pokazuju da se pravo blago zaista može sakriti u najmanjem sitnom novcu.

Šta tačno čini novčić vrijednim?

Da biste identifikovali potencijalno vrijedan novčić, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih elemenata. Prvi i najvažniji faktor je kovanica; što je manje primjeraka iskovane, novčić je rijeđi i traženiji.

Informacije o kovanicama komemorativnih kovanica od 2 evra dostupne su u numizmatičkim katalozima i na specijalizovanim veb stranicama. Zatim, važna je zemlja porijekla, pri čemu novčići iz mikrodržava generalno postižu višu cijenu.

Stanje novčića je ključno – novčići koji nisu bili u opticaju (tzv. "necirkulisano" stanje) vrijede znatno više od onih sa vidljivim znacima upotrebe. Važno je napomenuti da novčiće nikada ne treba čistiti, jer to može oštetiti njihovu originalnu patinu i drastično smanjiti njihovu vrijednost.

Konačno, istinske i provjerljive greške u kovanici mogu povećati vrijednost nekoliko puta, ali njihovu autentičnost treba da potvrdi stručnjak. Ako sumnjate da posjedujete vrijedan primjerak, najbolje je da potražite mišljenje numizmatičke radnje ili ovlašćenog procjenitelja, piše Poslovni dnevnik.