Kardiohirurg koji je obavio 3.000 operacija upozorio: "Ovaj doručak vam bukvalno uništava srce"

Mnogi i dalje vjeruju da su maslac, jaja i crveno meso najveći neprijatelji srca. Međutim, jedan iskusni kardiohirurg tvrdi da pravi problem već godinama stoji na policama supermarketa pod etiketama "fit", "lajt" i "zdravo".

I ono što je najgore, većina ljudi to jede za doručak skoro svakog dana.

Dr Filip Ovadija, kardiohirurg koji je obavio više od tri hiljade operacija na otvorenom srcu, upozorio je da ultraprerađeni ugljeni hidrati ostavljaju ozbiljne posljedice na krvne sudove i srce.

Kako tvrdi, dovoljno mu je da tokom operacije pogleda stanje arterija pacijenta i odmah može da pretpostavi kakvu je ishranu godinama imao. Prema njegovim riječima, najveći problem nisu samo slatkiši i gazirani sokovi, već hrana koju ljudi često smatraju sasvim bezazlenom.

Tu spadaju bijeli hljeb, peciva, žitarice za doručak, grickalice, instant ovsene pahuljice, aromatizovani jogurti, voćni sokovi, tjestenina i veliki broj industrijski pakovanih proizvoda koji se reklamiraju kao "zdravi".

"Ova hrana stvara upalu koja uništava srce"

Dr Ovadija objašnjava da ovakva hrana izaziva nagle skokove šećera i insulina u krvi, što vremenom dovodi do hronične upale organizma i stvaranja opasnih naslaga u arterijama.

- Ova hrana podstiče insulinsku rezistenciju, pokreće hroničnu upalu i polako uništava vaše srce, upozorio je kardiohirurg. Kako navodi, tokom operacija najčešće viđa dvije vrste opasnih naslaga u krvnim sudovima. Jedna je mekani, nestabilni plak koji može iznenada da pukne i izazove trenutni srčani udar. Druga je tvrda, kalcifikovana naslaga koja se godinama taloži i postepeno smanjuje protok krvi kroz arterije, što na kraju vodi ka ozbiljnom oštećenju srca.

Upravo zbog toga upozorava da problem nije samo količina hrane, već ono što ljudi svakodnevno unose misleći da biraju "zdraviju opciju".

Hrana koja se prodaje kao zdrava često je najveći problem

Posebno je upozorio na proizvode sa oznakama poput "integralno", "lov fet" ili "fit", jer mnogi od njih sadrže ogromne količine rafinisanih ugljenih hidrata i aditiva.

- Granole, pirinčani krekeri, pahuljice i industrijski hljeb od cijelog zrna često stvaraju isti problem kao i klasična brza hrana, samo pod drugačijim marketingom.

Njegov kolega, kardiohirurg dr Džeremi London, takođe smatra da ultraprerađena hrana ozbiljno narušava zdravlje srca i savjetuje ljudima da izbjegavaju proizvode prepune aditiva i vještačkih sastojaka.

- Ne jedite ništa što vaša baka ne bi držala u kuhinji, jedno je od njegovih pravila.

Britanski ljekar Kris van Tuleken otišao je i korak dalje, tvrdeći da je ultraprerađena hrana postala jedan od vodećih uzroka prerane smrti širom svijeta.

Zbog svega toga, stručnjaci sve češće savjetuju povratak jednostavnoj, cjelovitoj hrani - povrću, kvalitetnim proteinima, jajima, zdravim mastima i obrocima bez industrijske obrade. Jer, kako upozoravaju, problem sa srcem ne nastaje preko noći. Nastaje godinama, kroz male navike koje ljudi svakodnevno ponavljaju.

