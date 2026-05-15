Ublažite simptome alergije jednostavnim kućnim trikovima

Mnogi ljudi koji pate od alergija okreću se antihistaminicima, sprejevima za nos ili pilulama kako bi ublažili simptome, ali postoji mnogo više načina za ublažavanje iritacije.
Neki od njih uključuju korištenje svakodnevnih predmeta umjesto lijekova.
Alergije na polen se pogoršavaju u proljeće, ali nivoi polena mogu biti visoki i ljeti, što može biti izuzetno frustrirajuće. Svrab u očima, suzne oči, stalno kijanje, zapušen i curenje nosa definitivno mogu da vam pokvare dan.
Oko 25 odsto Evropljana ima neku vrstu alergije, a stručnjaci očekuju da će se ta brojka povećati na 50 odsto u narednih 10 godina. Pošto sezona polenske groznice traje do početka oktobra, evo šest trikova koje možete koristiti da biste sebi olakšali život:
Proizvod koji se može koristiti za suve usne, smanjenje tamnih krugova ili ispucale kože, a mogu ga koristiti i osobe koje pate od alergija. Vazelin može djelovati kao barijera koja pomaže u zarobljavanju polena i drugih alergena prije nego što dođu do vaših nozdrva. Zaštitite se nanošenjem tankog sloja na nozdrve.
Možete izvući maksimum iz svog jutarnjeg rituala tako što ćete ponovo upotrijebiti kesicu čaja i ostaviti je u frižideru preko noći. Kesica čaja može djelovati kao hladna obloga i pomoći u smirivanju iritacije i smanjenju otoka oko očiju.
Alternativno, možete koristiti kriške krastavca.
Nošenje maske za lice može djelovati kao zaštitna barijera za polen i smanjiti količinu koju osoba može udahnuti. Istraživanja su pokazala da takođe može smanjiti simptome alergijskog rinitisa povećanjem vlažnosti vazduha koji se udiše tokom nošenja.
Izbjegavajte otvaranje prozora u ranim jutarnjim satima (otprilike od izlaska sunca do 10–11 časova) i često ponovo u kasnim popodnevnim satima, kada se vazduh ponovo „podigne“ i polen lakše kruži, prenosi Ordinacija.večernji.hr
Pokušajte da se istuširate hladnom vodom nakon što ste ušli spolja i presvučete se kako biste isprali polen. Stručnjaci su pozvali ljude da izbegavaju tuširanje vrućom vodom jer to može pogoršati simptome polenske groznice.
Ovaj modni dodatak može pomoći u zaštiti očiju od alergena i čestica zagađivača. Važno je da štite oči i bočne strane.
