Karan: Brutalan i unaprijed smišljen zločin - nikada nećemo pristati na zaborav

Napad na kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima JNA i civilima, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata, u trenutku kada su data riječ i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi - izjavio je predsjednik Karan povodom zločina nad pripadnicima JNA i civilima u Tuzli na današnji dan 1992. godine koji su počinili muslimanske paravojne formacije.

On je naglasio da ono što se dogodilo 15. maja 1992. godine nije bio nikakav incident, a još manje spontani sukob - riječ je o isplaniranom masakru izvršenom sa teškim umišljajem, o čemu svjedoče brojne činjenice, uključujući i postojeće video snimke samog napada.

"Posebno boli činjenica da, ni nakon više od tri decenije, pravda nije zadovoljena i da za zločin nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni niko nije pravosnažno osuđen. Izostanak kazne za odgovorne za ovaj užasni i ničim izazvani masakr predstavlja novu nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama", rekao je Karan, dodavši da to nije bio prvi zločin nad vojnicima i pripadnicima JNA na području BiH.

On je podsjetio da se ovaj strašni zločin nad vojnicima koji su, mirno i prema prethodnom dogovoru, napuštali Tuzlu, dogodio manje od dvije sedmice nakon sličnog zločina u Sarajevu, u Dobrovoljačkoj ulici.

"Danas se sa tugom sjećamo sinova koji se nisu vratili svojim kućama i porodicama. Njihova imena ostaće uklesana u naše kolektivno pamćenje i u temelje Republike Srpske", rekao je predsjednik Republike.

On je naglasio da srpski narod pamti svoje stradalnike i nikada neće dozvoliti da njihove žrtve budu prećutane ili ponižene.

"Nećemo pristati na zaborav, niti dozvoliti da istinu prekriju. Bez istine nema pravde, a bez pravde nema ni iskrenog mira među narodima. Republika Srpska nastala je i opstala kao zavjet da srpski narod više nikada neće biti bez zaštite, bez glasa i bez prava da čuva svoje dostojanstvo. Zato danas, sa bolom u srcu, ali uzdignute glave, poručujemo da naše žrtve pamtimo i da ćemo sačuvati svoju slobodu", poručio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, piše Srna.