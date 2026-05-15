Filmsko bjekstvo iz zatvora u Prokuplju: Traga se za dvojicom osuđenika

15.05.2026 11:20

Филмско бјекство из затвора у Прокупљу: Трага се за двојицом осуђеника
U noći između četvrtka i petka, dvojica osuđenika pobjegla su iz Okružnog zatvora u Prokuplju.

Riječ je o zavodu poluotvorenog tipa u koji se upućuju lica koja su prvi put osuđena na kraće zatvorske kazne za lakša krivična djela.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija hitno je izdala nalog za obavljanje vanrednog inspekcijskog nadzora u ovoj ustanovi kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

"Svi zaposleni za koje se utvrdi da su načinili propust u radu biće sankcionisani u skladu sa zakonom", kažu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Nadležni ističu da je zgrada zatvora u Prokuplju izuzetno stara, izgrađena još 1878. godine, te da je već neko vrijeme u planu izmještanje zatvora iz ovog neadekvatnog objekta.

Bizarni detalji bjekstva

Prema nezvaničnim saznanjima, lica koja su pobjegla bila su osuđena za krivično djelo krađe. Ono što posebno iznenađuje jeste podatak da je bjeguncima kazna uskoro isticala, jednom od njih za svega četiri mjeseca.

Policija intenzivno traga za odbjeglim licima, a istraga o tome kako su uspjeli da napuste prostorije zatvora je u toku, prenosi Telegraf.

