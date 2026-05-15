Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedjeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona.
U Atini se održava ministarska energetska konferencija Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske. Tema je energetska bezbjednost i regionalno povezivanje.
Da podsjetimo, MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma (Heads of Agreement) sa kompanijom "Gaspromnjeft" o kupovini udjela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije.
MOL je u aprilu saopštio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik.
Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAK, cijeli proces trebalo bi da bude završen do 22. maja.
