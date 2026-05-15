Logo
Large banner

Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana

Autor:

ATV
15.05.2026 09:02

Komentari:

0
Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана
Foto: ATV

Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedjeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona.

U Atini se održava ministarska energetska konferencija Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske. Tema je energetska bezbjednost i regionalno povezivanje.

Ратко Младић

Republika Srpska

Mladić: Stanje generala katastrofalno, on umire vezan za krevet

Da podsjetimo, MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma (Heads of Agreement) sa kompanijom "Gaspromnjeft" o kupovini udjela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije.

MOL je u aprilu saopštio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinski vlasnik.

Мода одјећа

Stil

Odjeća u ovoj boji briše umor sa lica: Za jednu nijansu to nikada ne bismo rekli

Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAK, cijeli proces trebalo bi da bude završen do 22. maja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Naftna industrija Srbije

Nafta

Mađarska

Dubravka Đedović Handanović

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стубови за струју.

Banja Luka

Pogledajte spisak ulica: Danas isključenja struje u Banjaluci

2 h

0
Иран: Нећемо се одрећи Ормуског мореуза ни по коју цијену

Svijet

Iran: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cijenu

2 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Svijet

Netanjahu: Jerusalim zauvijek ujedinjen pod izraelskim suverenitetom

2 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO uništila 355 bespilotnih letjelica

2 h

0

Više iz rubrike

Ухапшена три полицајца због нестанка Александра Нешовића Баје

Srbija

Uhapšena tri policajca zbog nestanka Aleksandra Nešovića Baje

12 h

0
Нестао Кекин човјек - пронађене двије чауре и трагови крви Александра Нешовића

Srbija

Nestao Kekin čovjek - pronađene dvije čaure i tragovi krvi Aleksandra Nešovića

14 h

0
Крај драме у руднику "Трепча": Свих 18 рудара изашло из јаме

Srbija

Kraj drame u rudniku "Trepča": Svih 18 rudara izašlo iz jame

19 h

0
Болница, монитор

Srbija

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

20 h

0

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Pao dvojac u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner