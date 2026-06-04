Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika

Autor:ATV
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Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.
Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, te Francuza Renea Trokaza, prenose federalni mediji.
Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, dok je Trokaza predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je Republika Srpska.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi nijedan dogovor PIK-a.
Kristijana Šmita je prije skoro pet godina imenovao PIK, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne Savjet bezbjednosti UN, kako je to predviđeno, zbog čega ga Republika Srpska nije priznala kao visokog predstavnika.
Šmit je 12. maja na sjednici Savjeta bezjednosti UN saopštio da u junu napušta BiH.
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