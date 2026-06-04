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Podjele u PIK-u: Za sada bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika

Autor:

ATV
04.06.2026 17:16

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Foto: Screenshot/X/OHR_BiH

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira (PIK) na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, iako to nije u njihovoj nadležnosti, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca.

Imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da uslijedi do kraja juna, a tokom dvodnevne rasprave izdvojila su se imena dva kandidata - italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, te Francuza Renea Trokaza, prenose federalni mediji.

Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Država, dok je Trokaza predložila Francuska, uz podršku Njemačke i Velike Britanije.

Stav zvaničnika Republike Srpske je da PIK nije mjesto na kojem se odlučuje o bilo čemu i da izbora visokog predstavnika nema bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, a jedna od njih je Republika Srpska.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez unutrašnjeg dijaloga u BiH ne važi nijedan dogovor PIK-a.

Kristijana Šmita je prije skoro pet godina imenovao PIK, tijelo koje nije predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, a ne Savjet bezbjednosti UN, kako je to predviđeno, zbog čega ga Republika Srpska nije priznala kao visokog predstavnika.

Šmit je 12. maja na sjednici Savjeta bezjednosti UN saopštio da u junu napušta BiH.

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Tagovi :

PIK BiH

visoki predstavnik

Bosna i Hercegovina

Savjet za provođenje mira

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