Dom naroda: Nema kvoruma za rad

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović konstatovao je, nakon pauze koju je zatražio predsjedavajući Kluba srpskog naroda Sredoje Nović, da nema kvoruma za rad.

"Nakon više od 20 minuta nemamo kvorum", rekao je predsjedavajući Ademović dajući još jednu pauzu u pokušaju da se obezbijedi kvorum.

Predsjedavajući Kluba srpskog naroda Sredoje Nović zatražio je pauzu, da bi se, kako je rekao, "ohladile glave" nakon što se rasprava o dnevnom redu pretvorila u raspravu o ravnopravnom predstavljanju u institucijama.