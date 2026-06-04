Ko ne može biti kandidat na izborima u BiH 2026? CIK objavio stroga pravila

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je još u fazi provjera koji od prijavljenih političkih subjekta ispunjavaju uslove za učešće na ovogodišnjim izborima, ali su već upozoreni ko ne može da bude na listi kandidata.

Za očekivati je da će u trku za glasove nekoliko hiljada kandidata, kao što je bio slučaj i u ranijim izbornim ciklusima, a CIK BiH je objavio obrazac izjave o prihvatanju kandidature.

Ko nema pravo na kandidaturu?

Ono što piše na tom dokumentu potvrđuje pravila ko govore o tome ko ne može da bude kandidat na izborima u BiH.

Prema pravilima CIK-a i Izbornom zakonu BiH, kandidat ne može biti lice koje obavlja neku od sljedećih funkcija:

sudija redovnog ili ustavnog suda

tužilac ili zamjenik tužioca

pravobranilac ili zamjenik pravobranioca

ombudsmen ili zamjenik ombudsmena

član institucija za zaštitu ljudskih prava

notar

policijski službenik

državni službenik

generalni revizor i zamjenik generalnog revizora

guverner i viceguverner Centralne banke BiH

pripadnik Oružanih snaga BiH

pripadnik Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH

diplomatski i konzularni predstavnici BiH sa diplomatskim statusom

Na obrascu izjave stoji da kandidat izjavljuje da nije na nekoj od tih funkcija.

Mogu li se ipak kandidovati?

Da, ali samo pod određenim uslovima.

Lica koja obavljaju neku od navedenih funkcija mogu se kandidovati isključivo ako:

Podnesu ostavku na funkciju koju obavljaju, ili

Postupe u skladu sa posebnim zakonom koji reguliše njihov status.

Uz kandidaturu su dužni da CIK-u dostave odgovarajuće dokaze kojima potvrđuju da su riješili svoj status u skladu sa zakonom.

- Ukoliko kandidat obavlja neku navedenih dužnosti obavezan je CIK-u dostaviti dokaz na osnovu kojeg će se moći utvrditi da je podnio ostavku na taj položaj, odnosno postupio u skladu sa zakonima koji regulišu njegov status i dužni su dostaviti dokaz da su riješili svoj status – piše na tom obrascu CIK-a, uz pozivanje na odredbe Izbornog zakona.

Ko je trajno isključen iz izborne trke?

Izborni zakon predviđa i kategorije lica koja ne mogu biti kandidati na izborima:

lica osuđena pred domaćim ili međunarodnim sudovima za genocid

lica osuđena za zločine protiv čovječnosti

lica osuđena za ratne zločine

lica koja se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne

Važni rokovi za izbore 2026.

CIK je već utvrdio ključne rokove izbornog procesa:

24. jun – početak podnošenja kandidatskih lista

6. jul – istek roka za predaju lista

nakon ovjere lista slijedi podnošenje lista za kompenzacijske mandate

do 20. avgusta – objavljivanje konačnih kandidatskih lista

4. oktobar – dan održavanja opštih izbora

Šta se bira na izborima?

Građani BiH će direktno birati:

3 člana Predsjedništva BiH

predsjednika Republike Srpske

2 potpredsjednika Republike Srpske

83 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske

42 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

98 poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

289 poslanika u deset kantonalnih skupština

Ukupno će na oktobarskim izborima biti birano više od 500 nosilaca javnih funkcija na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i kantona.

(Glas Srpske)