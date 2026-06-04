Ko ne može biti kandidat na izborima u BiH 2026? CIK objavio stroga pravila

Autor:ATV
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH je još u fazi provjera koji od prijavljenih političkih subjekta ispunjavaju uslove za učešće na ovogodišnjim izborima, ali su već upozoreni ko ne može da bude na listi kandidata.
Za očekivati je da će u trku za glasove nekoliko hiljada kandidata, kao što je bio slučaj i u ranijim izbornim ciklusima, a CIK BiH je objavio obrazac izjave o prihvatanju kandidature.
Ono što piše na tom dokumentu potvrđuje pravila ko govore o tome ko ne može da bude kandidat na izborima u BiH.
Prema pravilima CIK-a i Izbornom zakonu BiH, kandidat ne može biti lice koje obavlja neku od sljedećih funkcija:
Na obrascu izjave stoji da kandidat izjavljuje da nije na nekoj od tih funkcija.
Da, ali samo pod određenim uslovima.
Lica koja obavljaju neku od navedenih funkcija mogu se kandidovati isključivo ako:
- Ukoliko kandidat obavlja neku navedenih dužnosti obavezan je CIK-u dostaviti dokaz na osnovu kojeg će se moći utvrditi da je podnio ostavku na taj položaj, odnosno postupio u skladu sa zakonima koji regulišu njegov status i dužni su dostaviti dokaz da su riješili svoj status – piše na tom obrascu CIK-a, uz pozivanje na odredbe Izbornog zakona.
Izborni zakon predviđa i kategorije lica koja ne mogu biti kandidati na izborima:
CIK je već utvrdio ključne rokove izbornog procesa:
Šta se bira na izborima?
Građani BiH će direktno birati:
Ukupno će na oktobarskim izborima biti birano više od 500 nosilaca javnih funkcija na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i kantona.
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