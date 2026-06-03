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Ovjerene prijave 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata

Autor:

ATV
03.06.2026 12:06

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Овјерене пријаве 75 политичких партија и четири независна кандидата
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH je u potpunosti ili djelimično 29. maja i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

CIK je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima zakazanih za 4. oktobar, saopšteno je iz CIK-a.

Rok za podnošenje prijava političkih partija i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja u 16.00 časova, a CIK-u je podnesena ukupno 81 prijava, i to 77 političkih partija i četiri nezavisna kandidata.

Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih partija i nezavisnih kandidata biće objavljen na internet-stranici izbori

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16.00 časova, prenosi Srna.

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Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

političke partije

nezavisni kandidati

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