Logo
Large banner

Amidžić: Mala ti je plata, Darko; Mala ti je plata, Nenade!

Autor:

ATV
03.06.2026 08:32

Komentari:

0
Амиџић: Мала ти је плата, Дарко; Мала ти је плата, Ненаде!
Foto: ATV

Kad treba tražiti glasove, sjetite se radnika u institucijama BiH, među kojima su i hiljade Srba. Kad tim ljudima rastu plate, onda odjednom pričate o "jačanju države". Mala ti je plata, Darko. Mala ti je plata, Nenade!, poručio je Srđan Amidžić ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Preko 130 miliona KM povećanja budžeta ide upravo na plate i naknade zaposlenih. Ali to je teško vidjeti iz fotelje i sa primanjima koja nemaju dodirnih tačaka sa životom ovih radnika", poručio je Amidžić na Iks-u, reagujući na izjave Darka Babalja (SDS) i Nenada Vukovića (PDP) o Prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026. godinu i povećanju budžeta, navodeći da je "demaskirana priča o patriotizmu SNSD-a."

Poručuje da nije problem povećanje plata.

"Problem je što vam je politika važnija od ljudi koje "navodno predstavljate". Patriotizam i briga za narod ne idu u istu rečenicu sa vašim jeftinim populizmom!", poručio je Amidžić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

PD PS BiH

SNSD

Darko Babalj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

BiH

Prijedlog budžeta pao zbog Komšića i Bećirovića

13 h

0
Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

BiH

Amidžić: Bećirović najodgovorniji za blokadu budžeta institucija BiH

18 h

1
Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

Banja Luka

Amidžić Stanivukoviću: Pokažite nam da se može vratiti PDV, u sobi 16 vratite građanima pare od lijekova

1 sedm

6
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић

BiH

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

1 sedm

2

Više iz rubrike

Предсједник ХДЗ-а Драган Човић

BiH

Čović: Nijedan od naroda nije zadovoljan trenutnim stanjem u BiH

1 h

3
Засједање ПИК-а у Сарајеву: Ко ће бити предложен за високог представника?

BiH

Zasjedanje PIK-a u Sarajevu: Ko će biti predložen za visokog predstavnika?

1 h

1
Три бунта конвертибилних марака

BiH

Koliko će iznositi vaša majska penzija? Evo detaljne računice za korisnike u FBiH

10 h

0
бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

BiH

Prijedlog budžeta pao zbog Komšića i Bećirovića

13 h

0

  • Najnovije

08

54

Vozači, oprez! Nestabilno vrijeme i opasnost od odrona

08

50

Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 24 bebe

08

46

Dodik: Ubijanje Srba u Ledićima s ciljem istrebljenja; Oslobađanjem optuženih pravosuđe počinilo zločin

08

41

Upozorenje: U Srpskoj jaka kiša i vjetar, moguć i grad!

08

40

"Evropa izgubila oko tri biliona evra zbog odbijanja ruske energije"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner