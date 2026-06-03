Amidžić: Mala ti je plata, Darko; Mala ti je plata, Nenade!

Autor:ATV
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Kad treba tražiti glasove, sjetite se radnika u institucijama BiH, među kojima su i hiljade Srba. Kad tim ljudima rastu plate, onda odjednom pričate o "jačanju države". Mala ti je plata, Darko. Mala ti je plata, Nenade!, poručio je Srđan Amidžić ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.
"Preko 130 miliona KM povećanja budžeta ide upravo na plate i naknade zaposlenih. Ali to je teško vidjeti iz fotelje i sa primanjima koja nemaju dodirnih tačaka sa životom ovih radnika", poručio je Amidžić na Iks-u, reagujući na izjave Darka Babalja (SDS) i Nenada Vukovića (PDP) o Prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026. godinu i povećanju budžeta, navodeći da je "demaskirana priča o patriotizmu SNSD-a."
Mala ti je plata, Darko. Mala ti je plata, Nenade!— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 3, 2026
Kad treba tražiti glasove, sjetite se radnika u institucijama BiH, među kojima su i hiljade Srba. Kad tim ljudima rastu plate, onda odjednom pričate o „jačanju države“.
Preko 130 miliona KM povećanja budžeta ide upravo na plate i…
Poručuje da nije problem povećanje plata.
"Problem je što vam je politika važnija od ljudi koje "navodno predstavljate". Patriotizam i briga za narod ne idu u istu rečenicu sa vašim jeftinim populizmom!", poručio je Amidžić.
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