Amidžić: Mala ti je plata, Darko; Mala ti je plata, Nenade!

Kad treba tražiti glasove, sjetite se radnika u institucijama BiH, među kojima su i hiljade Srba. Kad tim ljudima rastu plate, onda odjednom pričate o "jačanju države". Mala ti je plata, Darko. Mala ti je plata, Nenade!, poručio je Srđan Amidžić ministar finansija i trezora u Savjetu ministara.

"Preko 130 miliona KM povećanja budžeta ide upravo na plate i naknade zaposlenih. Ali to je teško vidjeti iz fotelje i sa primanjima koja nemaju dodirnih tačaka sa životom ovih radnika", poručio je Amidžić na Iks-u, reagujući na izjave Darka Babalja (SDS) i Nenada Vukovića (PDP) o Prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026. godinu i povećanju budžeta, navodeći da je "demaskirana priča o patriotizmu SNSD-a."

Mala ti je plata, Darko. Mala ti je plata, Nenade!



Kad treba tražiti glasove, sjetite se radnika u institucijama BiH, među kojima su i hiljade Srba. Kad tim ljudima rastu plate, onda odjednom pričate o „jačanju države“.



Preko 130 miliona KM povećanja budžeta ide upravo na plate i… — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 3, 2026

Poručuje da nije problem povećanje plata.

"Problem je što vam je politika važnija od ljudi koje "navodno predstavljate". Patriotizam i briga za narod ne idu u istu rečenicu sa vašim jeftinim populizmom!", poručio je Amidžić.