Holandija uvježbava otvaranje logora, u suštini koncentracionih logora, za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji u slučaju rata sa Rusijom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Opšte je poznata činjenica da Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji u slučaju rata sa nama. U suštini, to su isti koncentracioni logori koje je Njemačka osnivala u Evropi tokom Drugog svjetskog rata“, rekao je Lavrov, govoreći na 12. ambasadorskom okruglom stolu u Diplomatskoj akademiji ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Dana 15. juna objavljeno je da Holandija planira da sprovede vježbe za podizanje kampa za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji u slučaju sukoba velikih razmjera.

To uključuje, između ostalog, izgradnju kasarni i uspostavljanje bezbjednosne infrastrukture „daleko od linije razdvajanja“.

(sputnik srbija)

