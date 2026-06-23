Otkrivena velika krađa struje ''teška'' preko 9 miliona evra

Grčka policija uhapsila je tri osobe za koje se sumnja da su ključni članovi velike kriminalne grupe osumnjičene za krađu električne energije, dok je još 105 lica obuhvaćeno istragom.

Prema navodima policije, članovi grupe su manipulisali električnim brojilima u domaćinstvima i poslovnim objektima širom zemlje, čime su pričinili ogromnu finansijsku štetu.

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Grčki operater elektroenergetske mreže DEDDIE procijenio je da šteta nastala nezakonitom potrošnjom električne energije premašuje devet miliona evra.

Istražioci sumnjaju da je grupa godinama nezakonito priključivala korisnike na mrežu ili mijenjala podatke na brojilima kako bi se izbjeglo plaćanje utrošene struje.

Akcija u više regiona

Policija navodi da su nezakonite aktivnosti otkrivene u više dijelova Grčke, uključujući:

Atiku

Makedoniju

Trakiju

Tesaliju

Peloponez

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U toku je opsežna policijska akcija koja se sprovodi u saradnji sa kompanijom DEDDIE, a istraga je usmjerena na utvrđivanje pune mreže saradnika i korisnika nezakonito priključene električne energije.

Prema pisanju grčkih medija, istraga se nastavlja i očekuju se nova hapšenja.

(Glas Srpske)