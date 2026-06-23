Tvrdi se da Rusija gubi: Jedna mapa govori suprotno

Ruske snage infiltrirale su se u ukrajinski grad Konstantinovku, dio tzv. "pojasa utvrđenja" i ključna "vrata" prema ostatku Donbasa.

Ukrajinski vojnici navode da se cijeli grad, koji je dio istočnih odbrambenih linija zemlje, praktično nalazi u "sivoj zoni", odnosno više nije pod punom kontrolom nijedne strane.

Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su njihove snage pojačale operacije na jugozapadu grada i da opokoljavaju ukrajinske jedinice.

Napredovanje ruskih snaga izaziva zabrinutost da bi one mogle sada da opkole i zauzmu Konstantinovku, što bi im, pak, moglo otvoriti put dalje prema Kramatorsku i Slavjansku, posljednjim velikim ukrajinskim uporištima u istočnom dijelu Donjecke oblasti.

"Oni ulaze u područja iza naših leđa, a u urbanim uslovima veoma ih je teško potisnuti", rekao je za BBC jedan ukrajinski operater drona koji djeluje na području Konstantinovke.

Within the last 15 hours Russian forces has Infiltrated Kostyantynivka Ukraine fortress City, the Gateway to the Donbas.

. Russian forces flanked Ukrainian forces. Ukrainian force described the situation as a major crisis pic.twitter.com/xcQHkzjf1I — truth forall (@truthforall13) June 23, 2026

Takođe, dodaje da je situacija prerasla u "veliku krizu", kako prenosi britanski "Telegraf".

Ruski vojnici koji napreduju iz smjera juga viđeni su čak i na sjevernim obodima Konstantinovke.

Primjenjujući strategiju sličnu onoj korišćenoj pri zauzimanju Pokrovska 2025. godine, ruske snage su počele da napreduju uz bokove grada kako bi ga opkolile i presjekle pravce snabdijevanja.

Neizvjesna sudbina

Prošlog mjeseca medijski izvještaji, pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke, tvrdili su da su najviši ruski komandanti uvjerili ruskog čelnika predsjednika Vladimira Putina da do kraja godine mogu da zauzmu Kramatorsk i Slavjansk, gradove koji čine centar odbrambenog "pojasa utvrđenja".

Takav bi proboj Kremlj približio ostvarenju jednog od njegovih najvažnijih ciljeva – osvajanju cijelog Donbasa.

Ali, Kijev odbacuje tvrdnje da je Konstantinovka okružena. Brigadni general Oleksandr Bakulin, komandant 19. korpusa ukrajinske vojske, tvrdio je da "situacija ostaje pod kontrolom" te da "neprijatelj ne ostvaruje uspjehe".

Ipak, priznaje da se trenutno oko 130 ruskih vojnika nalazi unutar grada.

Banja Luka Banjalučke vlasti kritikuju građane da troše previše vode, a zalijevaju kružne tokove

Inače, podsjeća "Jutarnji list", ukrajinski "pojas utvrđenja" strateški je važna odbrambena linija duga oko 48 kilometara, a koja se proteže sjevernim dijelom Donjecke oblasti.

Ona čini okosnicu odbrane istoka zemlje, a sastoji se od četiri ključna grada koja Rusija do sada nije uspjela da zauzme – Slavjanska, Kramatorska, Družkivke i Konstantinovke.

Iako je Kremlj više puta pokretao ofanzive na tom području, vašingtonski tink tank Institut za proučavanje rata (ISV) procjenjuje da bi Rusiji, pri sadašnjem tempu napredovanja, za osvajanje ostatka Donjecke oblasti moglo trebati najmanje dvije godine.

(B92)