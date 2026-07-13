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Motociklista izgubio kontrolu i slupao pet parkiranih automobila

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:30

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Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила
Foto: Printscreen/ItemFix/SkyBlueJack

U srajevskom naselju Alipašino Polje dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motociklista.

Ova informacija potvrđena je za Klix.ba iz Operativnog centra MUP-a KS.

"Motociklista je prevezen na Klinički centar i čeka se povratna informacija o stepenu povreda", rekli su iz Operativnog centra. Dodali su da policijski službenici obavljaju uviđaj.

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Prema informacijama pomenutog portala, motociklista je izgubio kontrolu i udario u pet vozila koja su bila parkirana uz ulicu.

Ulica Semira Frašte je zatvorena za saobraćaj dok se ne ustanovi stepen povreda motocikliste i završi uviđaj.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen motociklista

uviđaj

MUP Kanton Sarajevo

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