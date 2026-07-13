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Teška nesreća u BiH: Među povrijeđenima i dijete

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:16

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U mostarskom naselju Donja Mahala došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj u učestvovala dva automobila.

Sudarili su se Pežo i Opel, a prema informacijama kojima raspolaže Hercegovina.info, povrijeđene su dvije osobe, među kojima je i dijete.

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Na vozilima je nastala veća materijalna šteta, dok se saobraćaj na tom dijelu magistrale odvija usporeno, jednom trakom.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici Policijske uprave Mostar, koji obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku i okolnostima nesreće

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Tagovi :

Mostar

Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

uviđaj

Policija

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