Teška nesreća u BiH: Među povrijeđenima i dijete

U mostarskom naselju Donja Mahala došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj u učestvovala dva automobila.

Sudarili su se Pežo i Opel, a prema informacijama kojima raspolaže Hercegovina.info, povrijeđene su dvije osobe, među kojima je i dijete.

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Na vozilima je nastala veća materijalna šteta, dok se saobraćaj na tom dijelu magistrale odvija usporeno, jednom trakom.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici Policijske uprave Mostar, koji obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku i okolnostima nesreće