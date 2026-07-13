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Poginuo pilot helikoptera koji je učestvovao u gašenju požara

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:01

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Prilikom gašenja šumskog požara u Koloradu poginuo je pilot, kada se letjelica srušila u akumulaciono jezero.

Nestanak helikoptera u akumulacionom jezeru Silver Džek prijavljen je juče, a tijelo pilota pronašli su ronioci, objavila je kancelarija šerifa okruga Gani­son na internetu, prenosi AP.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD saopštila je da se helikopter srušio iz za sada nepoznatih razloga.

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Pilot je bio jedina osoba u letjelici, a pomagao je vatrogascima u gašenju požara na području Gold mountaina koji je izbio prije dvije nedjelje i proširio se na oko 150 kilometara kvadratnih na jugozapadu Kolorada, prenosi Srna.

Veliki požari i dalje bjesne širom zapadnog dijela SAD, u Koloradu, Juti i Novom Meksiku, a šumski požari ima u još osam saveznih država - od Aljaske do Arizone.

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Helikopter

Kolorado

požar

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