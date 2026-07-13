Poginuo pilot helikoptera koji je učestvovao u gašenju požara

Autor:ATV redakcija
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Prilikom gašenja šumskog požara u Koloradu poginuo je pilot, kada se letjelica srušila u akumulaciono jezero.
Nestanak helikoptera u akumulacionom jezeru Silver Džek prijavljen je juče, a tijelo pilota pronašli su ronioci, objavila je kancelarija šerifa okruga Ganison na internetu, prenosi AP.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD saopštila je da se helikopter srušio iz za sada nepoznatih razloga.
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Pilot je bio jedina osoba u letjelici, a pomagao je vatrogascima u gašenju požara na području Gold mountaina koji je izbio prije dvije nedjelje i proširio se na oko 150 kilometara kvadratnih na jugozapadu Kolorada, prenosi Srna.
Veliki požari i dalje bjesne širom zapadnog dijela SAD, u Koloradu, Juti i Novom Meksiku, a šumski požari ima u još osam saveznih država - od Aljaske do Arizone.
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