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Na Alpima oboren temperaturni rekord

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 19:44

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Планина
Foto: pexels/İbrahim Serdar

Švajcarsku je zahvatila visoka temperatura, a na nekoliko planinskih lokacija na Alpima su zabilježeni temperaturni rekordi.

U švajcarskom kantonu Vale, na nadmorskoj visini od 3.571 metar, temperatura je osam stepeni Celzijusa. Prethodni rekord zabilježen je 2009. godine i iznosio je 7,8 stepeni, prenosi Svis info.

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Na planini Sentis na 2.501 metru nadmorske visine, gdje su izmjerena 16,3 stepena Celzijusa, čime je oboren rekord od 16,2 stepena iz 1949. godine.

Na Velikom Svetom Bernaru izmjereno je 17,3 stepena, što je premašilo prethodni rekord od 17,1 stepen iz 1869. godine.

Novi temperaturni rekordi zabilježeni su u kantonu Bern na 1.980 metara nadmorske visine, kao i u kantonima Vo, Uri, Nojšatel, te u gradu Sent Galenu.

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(Srna)

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Tagovi :

Švajcarska

Alpi

visoke temperature vazduha

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