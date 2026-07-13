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Putin siguran: Rusija će pobijediti

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 15:55

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/AP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Rusofobični dio Kolektivnog zapada bori se protiv Ruske Federacije dok se Rusija razvija, rekao je Vladimir Putin na forumu "Narodnog fronta".

"Ruske trupe napreduju u zoni Specijalne vojne operacije", izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na forumu organizacije "Narodni front".

Rusija razvija svoju ekonomiju, unapređuje Oružane snage i postiže nove rezultate u oblasti odbrambene industrije, naveo je Putin.

Dodao je da danas nema ničeg važnijeg od rada sa učesnicima SVO i članovima njihovih porodica, čime se bavi "Narodni front".

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"Rusofobični dio Kolektivnog Zapada bori se protiv Ruske Federacije dok se Rusija razvija", rekao je u svom govoru Putin.

Kako je dodao, Rusija će sigurno pobijediti.

"Rusija uvijek ide naprijed i tako će i ubuduće raditi", rekao je Putin.

On je napomenuo da su aktivisti Narodnog fronta već 15 godina uvijek bili u prvom planu izazova Rusije. Oni su u stanju da identifikuju oblasti na kojima treba da usmjere pažnju kako bi pomogli konkretnim ljudima, a samim tim i cijeloj zemlji.

Putin je napomenuo da Narodni front radi na nečemu od čega jednostavno nema ništa značajnije u ovom trenutku, prenosi Sputnjik Srbija.

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

pobjeda

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