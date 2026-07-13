Uhapšen Mahmud Ahmadinedžad

Bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinedžad stavljen je u kućni pritvor nakon što je obavještajna služba IRCG otkrila dio njegove komunikacije sa Izraelom, prenose mediji.

Prema pisanju Njujork tajmsa, koji se poziva na četvoricu visokih iranskih zvaničnika, Izrael je godinama navodno vodio tajnu operaciju čiji je cilj bio da pridobije bivšeg iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada za saradnju sa izraelskim obavještajnim službama.

U kasnijoj fazi, kako se navodi, postojala je i ideja da Mahmud Ahmadinedžad bude jedan od mogućih lidera Irana nakon eventualne promjene vlasti u toj zemlji.