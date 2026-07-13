Vašington planira da štiti Ormuski moreuz i da to naplati

SAD planiraju da štite Ormuski moreuz i da za to budu plaćene, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Štitili smo ga bez naplate, a sada ćemo naplaćivati. Biće to dosta novca, ali samo želimo nadoknadu za sve to - za to što stavljamo ljude u opasnost", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Tramp je zaprijetio novim snažnim udarima na Iran.

On je podsjetio da su SAD postigle 10 sporazuma sa Iranom do sada, koje je Teheran prekršio, te da će Vašington zato izvršiti nove napade i da će, vjerovatno, kontrolisati Ormuski moreuz.