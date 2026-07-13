Vidović: Opozicija pokušava da napravi nestabilnosti u Srpskoj, što liči na recept obavještajnih službi

Opozicija, kao i do sada, nema svoje ideje niti bilo šta konkretno za šta bi se uhvatila, pa ponovo iskorištava pojedinačne slučajeve kako bi pravila haos, po istom obrascu kao u slučaju "Pravda za Davida" kod nas ili tragedije sa padom nadstrešnice u Srbiji, izjavio je Siniša Vidović, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske.

Vidović tvrdi da je ovo samo još jedan pokušaj stranih službi da izazovu političku i bezbjednosti nestabilnost u Republici Srpskoj.

"Ovo što pokušavaju da se grčevito uhvate za neki slučaj i da se naprave eventualne nestabilnosti u Srpskoj, najviše liči na recept nekih obavještajnih službi. Znamo dobro kojih. Isti obrazac bio je i u slučaju nadstrešnice u Srbiji gdje su iskoristili bol ožalošćenih ljudi ili 'Pravde za Davida kod nas', kaže Vidović.

Poručio je da će eventualna prekoračenja ovlašćenja policije utvrđivati isključivo sudovi, te da MUP Republike Srpske ostaje stub stabilnosti Republike Srpske.

Gradovi i opštine Načelnik Pala zna da objekat i obezbjeđenje u Enigmi radi nelegalno, ali nije nadležan

"Ako je policija i prekoračila ovlašćenja, za to postoje sudovi koji će to utvrditi. Svako ko smatra da je oštećen treba da traži pravdu pred sudom ali to ne mogu da utvrđuju nekompetentni ljudi. Policija je radila svoj posao i pokazala da pred zakonom nema nezaštićenih medvjeda, rekao je Vidović.

Ako opozicija ponovo i iznova nema ništa drugo za šta bi se uhvatila neka izvuče glavu iz pijeska i ne iskorištava ovu situaciju, poručuje Vidović.

"MUP RS radi svoj posao i pokazuje da su svi građani isti pred zakonom bez obzira ko su i da nema zaštićenih kad je kršenje zakona u pitanju. Najvažnije je da građani vide i znaju da zakon važi za sve, bez obzira na ime i prezime. Ovo je samo pokušaj udara stranih službi ali MUP je stub stabilnosti Republike Srpske i njenog naroda, bio i ostaće. Mogu da mute i spletkare koliko hoće, ali državu i zakon im ne damo da ruše", zaključio je Vidović.