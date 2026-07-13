Načelnik Pala zna da objekat i obezbjeđenje u Enigmi radi nelegalno, ali nije nadležan

Načelnik opštine Pale Dejan Kojić rekao je da je upoznat sa činjenicom da obezbjeđenje u paljanskoj diskoteci "Enigma" radi ilegalno, da objekat nema dozvolu za rad i da radnici nisu prijavljeni.

Kojić je rekao da to nije njegova nadležnost da rješava, već gradske ili republičke inspekcije i inspekcije rada, ali je njegova obaveza da, kako kaže, stane iza svakog građanina Pala.

On je na konferenciji za novinare rekao da nije upoznat da lica koja su radila kao obezbjeđenje "diluju drogu", jer nije on inspektor pa da treba da zna.

Kojić tvrdi da su pripadnici MUP-a tukli konobare, ljude koje on zna i koji, kako kaže, ni mrava ne bi zgazili i nisu bezbjednosno interesantna lica.

"Ne pričam za ljude koji rade na obezbjeđenju, već za ljude koji sigurno nisu bezbjednosno interesantna lica, a pretrpjeli su torturu od Specijalne jedinice brigade policije", kaže Kojić, dodavši da se danas ne obraća kao predstavnik političke partije već načelnik opštine.

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On je dodao da podržava rad MUP-a, da ga neko pogrešno ne shvati, i da treba da rade, da provode zakon, ali da rade po zakonu i ovlaštenjima koja imaju.

"Pozivam ministra unutrašnjih poslova da preispita sve šta se desilo i da podnese izvještaj nadležnom tužilaštvu. Ovd‌je nije ključno pitanje šta je čija nadležnost, već zašto je upotrijebljena prekomjerna sila", rekao je Kojić.

Na pitanje novinara da li smatra da je normalno da se problem koji postoji ne treba rješavati ni nakon sedam godina, Kojić je odgovorio da je "kriv sistem", te da su tržišna inspekcija i inspektori rada dužni da utvrdi ima li objekat dozvolu za rad ili ne.

Upitan da li je danas kao načelnik kontaktirao inspekciju, preduzeo neku inicijativu u vezi sa tim objektom, da se provjeri, Kojić je rekao da taj objekat ne radi 10 godina, te da ga iznajmi neko jednom ili nijednom godišnje.

(SRNA)