Srpski fudbaler slomio nogu pred meč sa Zvezdom

Samo pet dana prije početka prvenstva i najtežeg mogućeg ispita – gostovanja šampionu Crvenoj zvezdi na Marakani – fudbalski klub Mačva doživio je ogroman udarac.

Kako je zvanično potvrđeno iz šabačkog kluba, standardni prvotimac i jedan od ključnih igrača sredine terena, Milan Gvozdenović, doživio je tešku povredu.

Gvozdenović je na pripremnoj utakmici protiv Loznice doživio prelom noge, zbog čega ga očekuje duga pauza i višemesečno odsustvo sa terena. On će već sutra biti podvrgnut operativnom zahvatu u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Ovo je ogroman hendikep za tim iz Šapca, s obzirom na to da je rođeni Kragujevčanin prošle sezone bio nezamenljiv u ekipi. Odigrao je 30 utakmica u Mocart Bet Prvoj ligi i Kupu Srbije, uz učinak od jednog gola i četiri asistencije, držeći konce igre u defanzivnom djelu veznog reda.

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"Podrška našem Milanu Gvozdenoviću! Naš fudbaler Milan Gvozdenović doživio je tešku povredu – prelom noge – na pripremnoj utakmici protiv Loznice. Milan se osjeća dobro, a sutra ga u Kliničkom centru Vojvodine očekuje operativni zahvat, nakon kojeg sledi proces oporavka. Fudbalski klub Mačva je svim srcem uz svog igrača i vjerujemo da će se Milan, uz svoju borbenost i karakter, vratiti na teren još jači. Gvozdene, cijela Mačva je uz tebe! Želimo ti uspješnu operaciju i brz oporavak", poručili su iz šabačkog kluba, prenosi Telegraf.