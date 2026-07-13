Norvežanin dobio preko 85.000 poruka mržnje: Prijetnje smrću i uvrede ne prestaju

Ispadanje reprezentacije Norveške u četvrtfinalu od Engleske (2:1) izazvalo je nezapamćen skandal na društvenim mrežama, a u centru pažnje našao se napadač Aleksander Serlot.

Prva zvijezda Atletiko Madrida i njegova porodica trenutno prolaze kroz pravi pakao. Samo dan nakon što je turnir za Skandinavce završen, bijesni navijači pokrenuli su stravičan sajber-linč. Ispod Serlotove posljednje fotografije na Instagramu osvanulo je više od 85.000 uglavnom uvredljivih komentara, a navijači su napadaču Norveške čak i prijetili smrću.

Gnjev javnosti izazvala je situacija s kraja prvog poluvremena. Serlot je u toj situaciji izabrao da bude sebičan umjesto da asistira potpuno samom Erlingu Halandu za vođstvo od 2:0.

Norveška javnost upravo ovaj detalj vidi kao ključni momenat koji je srušio njihov istorijski san na Svjetskom prvenstvu.

Kada je frustracija navijača prešla sve granice zdravog razuma, odlučila je da reaguje fudbalerova djevojka Lena Selnes. Ona je na društvenim mrežama otvoreno pokazala sa kakvim se terorom njihova porodica suočava.

Lena je na svom Instagram profilu objavila snimke ekrana jezivih poruka i obavještenja koje su primili u posljednja 24 časa. Među njima su direktne prijetnje u kojima se Serlot poziva na samoubistvo, kao i poruke u kojima se od njih oboje zahtijeva da hitno napuste Norvešku.

„Svjetsko prvenstvo i fudbal donose mnogo radosti, ali i mnogo mržnje. Nisam željela da pridajem pažnju ovome, ali nakon ovakvih komentara osjećam da jednostavno moram da reagujem. Nadam se da svi mogu malo više da razmisle prije nego što napišu ovakve stvari, bez obzira na situaciju i dešavanja na terenu“, poručila je utučena Lena uz emotikone stiska ruke i crvenog srca.

Serlotovo opravdanje: „Mislio sam da je pas zatvoren

Nakon što je cijeli svijet vidio snimak na kojem Serlot u situaciji „dva na jedan“ ignoriše slobodnog Halanda i ulazi u trapav dribling protiv Džona Stonsa, oglasio se i sam napadač. On je detaljno opisao šta mu je prolazilo kroz glavu u tom kobnom 44. minutu utakmice u Majamiju.

„Primio sam loptu, napravio dodir i pogledao gore. U tom trenutku vidio sam da Stons tijelom i pozicijom blokira liniju dodavanja ka Erlingu. Onda sam napravio još jedan dodir, što je bila loša odluka. Čekao sam reakciju defanzivca, umjesto da ja budem taj koji će njega natjerati na potez. Jedina želja u tom trenutku bila mi je da dodam loptu Erlingu. Međutim, u tom djeliću sekunde osjetio sam da je taj pas zatvoren, pa sam odlučio da odem u stranu i šutiram. Nažalost, ispalo je loše“, objasnio je Serlot.

Iako su emotivne reakcije i razočaranje navijača nakon eliminacije sa Mundijala potpuno očekivani, prijetnje smrću i rijeka mržnje od više od 85.000 poruka ogolili su tamnu stranu modernog fudbala. Ovo je jeziv primjer kako se jedna pogrešna procjena na terenu može pretvoriti u ozbiljno ugrožavanje bezbjednosti jednog sportiste i njegove porodice.

(Kurir)