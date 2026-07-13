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Narodna skupština sutra o Nacrtu izmjena zakona o prevozu eksplozivnih materija

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 09:36

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra u Banjaluci raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, čiji je cilj da bezbjednost prometa eksplozivnih materija bude podignuta na viši nivo.

"Uzimajući u obzir činjenicu da se na tržište Republike Srpske uvoze eksplozivne materije i zapaljive tečnosti i gasovi iz zemalja u regionu, kao i da privredni subjekti iz Srpske nastupaju na stranim tržištima, bilo je potrebno da se pojedine odredbe Zakona usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu", piše u zakonskom obrazloženju.

Poslanici će razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Biće razmatran i izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u prošloj godini.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova, prenosi Srna

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Narodna skupština Republike Srpske

sjednica

Banjaluka

Republika Srpska

prevoz eksplozivnih materija

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