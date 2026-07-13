Minić: Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji

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Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji, koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana, u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona", naveo je Minić na Iksu. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji, koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika.

Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje.… — Savo Minić (@minic_savo) July 13, 2026

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