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Minić: Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 07:36

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Минић: Апсолутно вјерујем нашим институцијама и полицији
Foto: ATV

Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji, koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama na rad policijskih službenika, naveo je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

"Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana, u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Predsjednik Vlade

MUP Republike Srpske

Pale

Policija

Komentari (5)

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