Presretnuti iranski dronovi i krstareći projektili

Autor:ATV redakcija
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Američka vojska izvršila je presretanje iranskog drona i krstarećeg projektila lansiranih ka Ormuskom moreuzu, saopštio je portparol Centralne komande SAD Tim Hokings.
On je rekao da je Revolucionarna garda Irana ispalila projektil i dron ka ruti koju koriste trgovački brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prenio je TASS.
Komanda je ranije saopštila da je vojska SAD izvršila nove napade na Iran i da su pogođene desetine meta. Portal "Noar njuz" objavio je da je američka vojska izvršila napade na mete u najmanje 13 iranskih gradova, prenosi Srna
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