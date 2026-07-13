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Presretnuti iranski dronovi i krstareći projektili

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 08:31

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Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Američka vojska izvršila je presretanje iranskog drona i krstarećeg projektila lansiranih ka Ormuskom moreuzu, saopštio je portparol Centralne komande SAD Tim Hokings.

On je rekao da je Revolucionarna garda Irana ispalila projektil i dron ka ruti koju koriste trgovački brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prenio je TASS.

Komanda je ranije saopštila da je vojska SAD izvršila nove napade na Iran i da su pogođene desetine meta. Portal "Noar njuz" objavio je da je američka vojska izvršila napade na mete u najmanje 13 iranskih gradova, prenosi Srna

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Tagovi :

Amerika

Iran

Dronovi

Ormuski moreuz

projektili

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