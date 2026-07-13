Presretnuti iranski dronovi i krstareći projektili

On je rekao da je Revolucionarna garda Irana ispalila projektil i dron ka ruti koju koriste trgovački brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz, prenio je TASS.

Komanda je ranije saopštila da je vojska SAD izvršila nove napade na Iran i da su pogođene desetine meta. Portal "Noar njuz" objavio je da je američka vojska izvršila napade na mete u najmanje 13 iranskih gradova, prenosi Srna