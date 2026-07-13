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Donald Tramp otkrio detalje posljednjeg razgovora sa Lindzijem Grejemom

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 08:16

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Доналд Трамп открио детаље посљедњег разговора са Линдзијем Грејемом
Foto: Tanjug / AP / Susan Walsh

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je sa pokojnim republikanskim senatorom Lindzijem Grejemom razgovarao telefonom samo nekoliko sati prije njegove iznenadne smrti, navodeći da je senator bio umoran, ali dobro raspoložen, kao i da su razgovarali o zakonskom predlogu "SAVE America Act" i njegovom nedavnom putovanju u Ukrajinu.

- Rekao je da je umoran, ali da želi da usvojimo "SAVE America Act". Odgovorio sam mu: „Uradićemo to, Lindzi. Završićemo to. Vidimo se uskoro" - rekao je Tramp za NBC Njuz, dodajući da su planirali da se sastanu u nedjelju.

Američki predsjednik ocijenio je da je Grejemova smrt bila iznenadna i brza.

Линдзи Грејем

Svijet

Preminuo Lindzi Grejem

- Osim što je bio umoran, bio je dobro. Vjerujem da je to bio brz kraj i možda to nije najgori način da se ode, rekao je Tramp.

On je istakao da je preminuli senator bio jedan od njegovih najbližih političkih saveznika i prijatelja.

- Bio mi je kao član porodice - rekao je Tramp, podsjećajući da su često razgovarali telefonom i zajedno igrali golf.

U odvojenom intervjuu za CNN, Tramp je rekao da mu je Grejem tokom posljednjeg razgovora prenosio utiske sa putovanja u Ukrajinu i ocijenio da je imao "odlično putovanje".

Predsjednik SAD opisao je Grejema kao političara sa "jedinstvenom sposobnošću" da postiže dogovore sa demokratama.

- Ako sam imao problem sa nekim demokratom, on je umio da ga riješi. Bio je zaista veliki političar - rekao je Tramp.

Istovremeno, dodao je da je Grejem znao da bude veoma odlučan kada je vjerovao da je u pravu.

- Ako je želio nešto da postigne i smatrao da je u pravu, mogao je da bude veoma čvrst. Ali, bio je dobar čovjek - rekao je Tramp.

Kao jedan od najistaknutijih republikanaca u oblasti spoljne politike, Grejem je zagovarao snažnu podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije, a Trampa je pozivao da zauzme oštriji stav prema Iranu, uključujući i mogućnost vojne intervencije, tvrdeći da iransko rukovodstvo nije pouzdan pregovarački partner.

Iako je kasnije postao jedan od Trampovih najbližih saveznika, Grejem je godinama ranije bio jedan od njegovih glasnih kritičara, napominje NBC.

Tokom predsjedničke kampanje 2016. godine, kada se i sam kratko kandidovao za predsjednika SAD, Grejem je kritikovao Trampovu kampanju, ocijenivši da se zasniva na "ksenofobiji, podsticanju rasnih podjela i vjerskoj netrpeljivosti", uz tvrdnju da to ne predstavlja republikanski konzervativizam.

Grejem je tada rekao da na izborima 2016. nije glasao ni za Trampa ni za demokratsku kandidatkinju Hilari Klinton.

Poslije upada Trampovih pristalica u zgradu američkog Kongresa 6. januara 2021. godine, Grejem je privremeno prekinuo političku podršku predsjedniku.

- Tramp i ja prošli smo dug put. Žao mi je što se ovako završava. Bio je predsjednik koji je ostavio značajan trag, ali za mene je dosta - rekao je tada Grejem.

Nekoliko nedjelja kasnije glasao je za oslobađanje Trampa u postupku impičmenta, ocijenivši da je riječ o procesu vođenom "strašću i mržnjom prema predsjedniku Trampu", a potom je podržao njegovu kandidaturu na izborima 2024. godine.

Kako su prenijeli američki mediji, Grejem je preminuo od posljedica srčanog udara.

Prema audio-zapisima policijske komunikacije do kojih je došao NBC njuz, hitna pomoć je sinoć intervenisala u njegovom domu u Vašingtonu nakon dojave o "srčanom zastoju".

Grejem, koji je prvi put izabran u Predstavnički dom 1994. godine, a u Senat 2002. godine, ove godine se kandidovao za reizbor.

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Donald Tramp

Amerika

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