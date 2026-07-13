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Užasne slike poslije tragedije: Najmanje 27 mrtvih nakon požara u kafiću

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ATV redakcija
13.07.2026 07:19

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Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу
Foto: Tanjug / AP / Sakchai Lalit

Najmanje 27 osoba je stradalo, a više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći između nedjelje i ponedjeljka zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.

Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još stravičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta dok su u panici pokušavali da pobjegnu od vatrene stihije.

Požar u Bangkoku

Do požara je došlo u popularnom noćnom klubu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u okrugu Čatučak i važi za jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta za izlaske u ovom dijelu grada.

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul obratio se novinarima na mjestu nesreće i potvrdio da je život izgubilo najmanje 27 osoba, dok se desetinama povrijeđenih ukazuje medicinska pomoć.

Premijer je dodao da su nadležne službe i dalje na terenu, te da je istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara još uvijek u toku.

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Tagovi :

Požar Bangkoku bar

Tajland

vatra

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