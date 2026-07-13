Užasne slike poslije tragedije: Najmanje 27 mrtvih nakon požara u kafiću

Najmanje 27 osoba je stradalo, a više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći između nedjelje i ponedjeljka zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.

At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još stravičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta dok su u panici pokušavali da pobjegnu od vatrene stihije.

Požar u Bangkoku

Do požara je došlo u popularnom noćnom klubu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u okrugu Čatučak i važi za jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta za izlaske u ovom dijelu grada.

This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand.



It's like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul obratio se novinarima na mjestu nesreće i potvrdio da je život izgubilo najmanje 27 osoba, dok se desetinama povrijeđenih ukazuje medicinska pomoć.

HORRIFYING scenes as BURNING PEOPLE flee Bangkok bar blaze



At least 30 KILLED



Thick smoke CHOKES STREETS https://t.co/UMbErTAerT pic.twitter.com/lqGCl4yZXY — RT (@RT_com) July 12, 2026

Premijer je dodao da su nadležne službe i dalje na terenu, te da je istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara još uvijek u toku.