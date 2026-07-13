Užasne slike poslije tragedije: Najmanje 27 mrtvih nakon požara u kafiću

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 27 osoba je stradalo, a više desetina je povrijeđeno u stravičnom požaru koji je u noći između nedjelje i ponedjeljka zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.
At least 29 people were killed and many others injured after a fire tore through a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. pic.twitter.com/jDLhEyfLYE— Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026
Prema navodima tajlandskih vlasti, tragedija je dobila još stravičnije razmjere nakon što je veliki broj gostiju ostao zarobljen u toaletima objekta dok su u panici pokušavali da pobjegnu od vatrene stihije.
Do požara je došlo u popularnom noćnom klubu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u okrugu Čatučak i važi za jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta za izlaske u ovom dijelu grada.
This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 12, 2026
It's like a blowtorch coming out of the door 😭 pic.twitter.com/nxF2n0fHDY
Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul obratio se novinarima na mjestu nesreće i potvrdio da je život izgubilo najmanje 27 osoba, dok se desetinama povrijeđenih ukazuje medicinska pomoć.
HORRIFYING scenes as BURNING PEOPLE flee Bangkok bar blaze— RT (@RT_com) July 12, 2026
At least 30 KILLED
Thick smoke CHOKES STREETS https://t.co/UMbErTAerT pic.twitter.com/lqGCl4yZXY
Premijer je dodao da su nadležne službe i dalje na terenu, te da je istraga o tačnom uzroku ovog katastrofalnog požara još uvijek u toku.
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