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Kod ovog legendarnog pjevača su se vjerili Mala Cana i Andrija Bajić!

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 07:53

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Андрија и Цана
Foto: Youtube/ Blic

Pjevačica Mala Cana i dalje sa velikom tugom govori o svom pokojnom suprugu Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Dok evocira uspomene na godine koje su proveli zajedno, posebno mjesto u njenom srcu zauzima trenutak kada ju je iznenadio prosidbom, koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Tn se desio, kako ona otkriva za Kurir, ni manje ni više nego u porodičnom domu pokojnog umjetnika Predraga Živkovića Tozovca.

Sve se saznalo

Prisustvujući jednom zajedničkom druženju sa prijateljima i kolegama, nije ni slutila da će to veče zauvijek promijeniti njen život.

- On je mene vjerio kod Tozovca. Tu su bili nekadašnji fudbaler Dušan Savić i moja koleginica Ljupka Stević. Odjednom je konobar donio tanjir sa upaljenim svećicama, a na njemu je bio vjerenički prsten. Da li je Tozovac znao za njegov plan, ja zaista ne znam, niti sam ga ikada pitala. Samo znam da je Andrija pred svima ustao i pitao me da se udam za njega - ispričala je Mala Cana.

Kako kaže, prosidba ju je potpuno zatekla, jer njen suprug nije bio čovjek koji je volio velika javna iznenađenja.

Андрија Бајић

Scena

Poznato gdje će biti sahranjen Andrija Bajić

- Tome se zaista nisam nadala. Iznenadila sam se jer on nije bio takav tip da pravi spektakl, pogotovo ne pred drugim ljudima. Upravo zato mi je taj trenutak bio još posebniji. Vjerili smo se pred nama dragim ljudima, a među gostima je bio i jedan poznati kardiolog. To su uspomene koje ću zauvek nositi u srcu i kojih se uvijek rado sjećam – rekla je pjevačica.

Andrija Bajić iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru i neizbrisiv trag u narodnoj muzici, ali za Malu Canu, kako ističe, pre svega će ostati upamćen kao brižan suprug i čovek sa kojim je delila najlepše životne trenutke.

(kurir)

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Andrija Bajić

Umro Andrija Bajić

Mala Cana

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