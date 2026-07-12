Bred Pit i Ines de Ramon razmjenjivali nježnosti na tribinama Svjetskog prvenstva

Holivudski glumac Bred Pit i njegova partnerica Ines de Ramon privukli su pažnju na utakmici Svjetskog prvenstva 2026, koja je odigrana na stadionu SoFi u Kaliforniji. Iz svečane lože pratili su pobjedu Španije nad Belgijom rezultatom 2:1.

Tokom susreta par je razmijenio poljubac, a društvo su im pravili španski glumački par Havijer Bardem i Penelope Kruz. Svi su za ovu priliku obukli dresove reprezentacija koje podržavaju. Bred Pit nosio je dres Sjedinjenih Američkih Država, dok je Ines, koja ima španske korijene, odabrala dres Španije i šminku u bojama svoje reprezentacije.

Iako je reprezentacija SAD-a ranije završila nastup na prvenstvu, Pit je ostao vjeran svom timu, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Bred Pit (62) i Ines de Ramon (33), dizajnerica nakita, u vezi su od 2022. godine. Prošlog vikenda zajedno su prisustvovali vjenčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija u Medison Skver Gardenu u Njujorku. Fotografije s proslave objavila je na Instagramu frizerka Lori Zanoletti.

E essa torcida? Brad Pitt e a namorada, Ines de Ramon, assistiram à partida entre Espanha e Bélgica pela #CopaDoMundo, nesta sexta (10), ao lado dos amigos Penélope Cruz e Javier Bardem.



📸: Getty pic.twitter.com/2oqqxWowln — Hugo Gloss (@HugoGloss) July 11, 2026

Glumac poznat po ulozi u filmu Fight Klub okončao je dugogodišnji razvod od Anđeline Džoli u decembru 2024. godine, čime je završen više od osam godina dug sudski postupak.

Brad Pitt watching Spain vs Belgium #FIFAWorldcup ⚽️ pic.twitter.com/PLGWsnCUqN — brad pitt updates (@pittstoppp) July 11, 2026

Bivši supružnici imaju šestero djece – Medoksa , Paksa, Zaharu, Šajlo te blizance Noksa i Vivijen. Prema navodima stranih medija, glumac je trenutno u narušenim odnosima s većinom svoje djece.