Britni Spirs pravila haos na auto-putu: Isplivali snimci ludovanja čuvene pjevačice

Britni Spirs ne prestaje da zabrinjava svoje obožavaoce. U četvrtak je snimljena na auto-putu u Los Anđelesu, gdje je izvodila vratolomije kojima je šokirala druge vozače.

Pop zvijezda je fotografisana kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV mercedesa, dok se vozila auto-putem 101 u blizini Studio Sitija. Spirs je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova vozila i zabacila glavu unazad. Pjevačici očigledno nisu smetali zbunjeni pogledi prolaznika dok je pravila "spektakl" u automobilu koji se kretao brzinom od oko 72 kilometra na čas.

Svjedoci su rekli da je Spirs stajala kroz otvor na krovu otprilike dva minuta prije nego što je vozilo izašlo s auto-puta. Zatim je pjevačica snimljena na benzinskoj pumpi, gdje se smijala i razgovarala sa svojim vozačem, koji je javnosti trenutno nepoznat.

Izvori su za *Dejli mejl* rekli da je Spirs provirila kroz krovni otvor na trenutak samo kako bi vidjela koliki je saobraćaj.

„Britni je samo nakratko provirila kroz krovni otvor, htjela je da vidi kakav je saobraćaj ispred jer su se automobili zaustavili. Htjela je da vidi koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dijete koje je odrastalo na jugu, obožava topli vjetar koji joj duva kroz kosu, to je zabavno. Lijepo se provodi ljeti i srećna je, na dobrom je mjestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni otvor, ona to ne zna! Nije namjeravala da uradi ništa loše“, rekao je izvor.

Iako izvor tvrdi da je Spirs provirila samo na trenutak, obožavaoci su ostali zabrinuti, s obzirom na to da je pjevačica u martu uhapšena zbog vožnje pod uticajem alkohola. Spirs je uspjela da riješi svoj slučaj i izbjegne zatvor, ali je osuđena na 12 mjeseci uslovne kazne. Takođe je morala da plati novčanu kaznu od 571 dolar, te joj je naloženo da završi 30 časova edukacije o vožnji pod uticajem alkohola.

Pjevačica mora da se pridržava izuzetno strogih uslova. Ne smije da vozi s bilo kakvim opojnim sredstvima u organizmu, mora da se podvrgava testovima daha, krvi, urina ili pljuvačke ako to od nje zatraži policija. Uz to, ne smije da posjeduje niti koristi droge ili marihuanu, osim ako to nije propisao ljekar.

Prethodno je pop zvijezda snimljena kako krivuda na auto-putu u dva navrata. U februaru je uhvaćena za volanom svog automobila, kojim se vozila po Los Anđelesu. Pritom je prekršila zakon držeći mobilni telefon uz lice. Naime, razgovor telefonom tokom vožnje ilegalan je u Kaliforniji. Spirs nije optužena u vezi s tim incidentom.

U oktobru prošle godine takođe je snimljena kako skreće u pogrešnu traku na auto-putu nakon noćnog izlaska.

Pjevačica ima dugu istoriju sukoba sa zakonom, uključujući prekršajni pokušaj bjekstva s mjesta nesreće nakon što je 2007. godine udarila u parkirani automobil. Tada je objavljeno da je prijava odbačena nakon što je Spirs vlasniku automobila platila neobjavljeni iznos. Godinu dana kasnije kažnjena je zbog vožnje bez važeće kalifornijske vozačke dozvole, ali je sudija kasnije odbacio i tu prijavu. Policija je pjevačicu posjetila i 2023. godine zbog videa s noževima koji je objavila na Instagramu. Međutim, protiv nje nije podignuta optužnica.

Spirs već duže vrijeme zabrinjava svojim neobičnim ponašanjem, posebno na društvenim mrežama. Na Instagramu često dijeli video-snimke u kojima mahnito pleše, često s noževima, prenosi Kurir