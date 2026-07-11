Žena Slobe Vasića se nakon 15 godina se vratila starim navikama

Bivša misica sada se oglasila i otkrila da je okrenula novi list u životu.

Naime, Jelena se vratila staroj dobroj navici - trčanju, kako bi i ovog leta bila u formi.

- Nakon 15 godina, 4km za početak - dosta - napisala je ona, dok je pozirala u sportskom kompletu.

Potom je objavila sliku oznojenog i crvenog lica, kako bi pokazala pratiocima u kakvoj je formi.

Jelena Vasić

Podsjetimo, ono što malo ko zna jeste da je Slobina sadašnja supruga Jelena bila misica, a on je jednom prilikom ovako govorio o njoj:

- Ona je bila mis BiH 2017. godine i bila je četvrta u svijetu. Upoznali smo se i desio se i brak, dobili smo dijete i to mi je svetinja. Porodica je ono što može da te promijeni. Siguran sam da je porodica najveći spas, ako si imao život kao ja. Prije porodice nisam mislio o sebi, a kamoli o nekom drugom, a kada dobiješ porodicu onda vidiš šta je život, brineš se o djetetu, ženi - pričao je pjevač.

(telegraf)