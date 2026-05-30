Sloba Vasić napisao pjesmu dok je bio u "Lazi Lazareviću"

Pjevač Sloba Vasić otvoreno je govorio o danima provedenim u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" gdje je proveo nekoliko dana nakon što je pijan pokušao da se ukrca u avion.

On je izjavio da se kaje za sve što je uradio, kao i da je sam potražio pomoć u ovoj vrsti ustanove.

Sada je otkrio i da je vrijeme u bolnici provodio kreativno, tako što je razmišljao o novim projektima.

Kako je naveo, publiku uskoro očekuje pjesma inspirisana upravo događajima koji su obilježili taj period njegovog života, a u pripremi su i velika iznenađenja, uključujući duete i spot koji će preneti snažne emocije kroz koje je prošao.