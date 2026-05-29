"Lice mi se izobličilo od botoksa" Pjevačica šokirala priznanjem: "Izgledala sam kao plastična lutka"

Pjevačica Goca Božinovska godinama važi za osobu koja vodi računa o svom izgledu, ali i otvoreno govori o estetskim korekcijama kojima se povremeno podvrgavala.

Ipak, kako je ispričala, jedno iskustvo sa botoksom ostavilo je neprijatne posljedice, zbog kojih je, kako kaže, čak razmišljala da potpuno odustane od takvih tretmana.

Problem se, prema njenim riječima, pojavio kada joj je nakon intervencije došlo do spuštanja kapka na jednom oku, što je značajno promijenilo njen izgled.

O ovom lošem iskustvu od prije nekoliko godina Goca je iskreno govorila u emisiji "Magazin In", ističući da se dugo plašila novih intervencija:

- To se desilo prije četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promjeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi", ali ja ne bih da pretjerujem.

Posljedice neuspješnog tretmana bile su toliko vidljive da ih nije bilo moguće sakriti ni pred kamerama.

Pjevačica se prisjetila trenutka kada je shvatila da joj se izgled lica promijenio.

- Imala sam problem s botoksom. Primjetila sam promjene na licu u vrijeme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se vidjelo da nešto nije kako treba.

Goca je za domaće medije detaljnije objasnila kako je njeno tijelo loše odreagovalo na tretman.

- Mislim da mi tijelo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je poslije žena kod koje sam bila da moje tijelo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vrijeme da se sve smiri i slegne. Poslije toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primjetili da nešto nije u redu, a poslije je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pjevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smijem.

