Logo
Large banner

"Lice mi se izobličilo od botoksa" Pjevačica šokirala priznanjem: "Izgledala sam kao plastična lutka"

Autor:

ATV
29.05.2026 15:29

Komentari:

0
Гоца Божиновска
Foto: Youtube/AmiG Show

Pjevačica Goca Božinovska godinama važi za osobu koja vodi računa o svom izgledu, ali i otvoreno govori o estetskim korekcijama kojima se povremeno podvrgavala.

Ipak, kako je ispričala, jedno iskustvo sa botoksom ostavilo je neprijatne posljedice, zbog kojih je, kako kaže, čak razmišljala da potpuno odustane od takvih tretmana.

Problem se, prema njenim riječima, pojavio kada joj je nakon intervencije došlo do spuštanja kapka na jednom oku, što je značajno promijenilo njen izgled.

O ovom lošem iskustvu od prije nekoliko godina Goca je iskreno govorila u emisiji "Magazin In", ističući da se dugo plašila novih intervencija:

- To se desilo prije četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promjeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi", ali ja ne bih da pretjerujem.

Лепа Брена

Scena

Komšije Lepe Brene otkrile zašto je pjevačica upala sa nožem u njihovu kuću

Posljedice neuspješnog tretmana bile su toliko vidljive da ih nije bilo moguće sakriti ni pred kamerama.

Pjevačica se prisjetila trenutka kada je shvatila da joj se izgled lica promijenio.

- Imala sam problem s botoksom. Primjetila sam promjene na licu u vrijeme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se vidjelo da nešto nije kako treba.

Goca je za domaće medije detaljnije objasnila kako je njeno tijelo loše odreagovalo na tretman.

- Mislim da mi tijelo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je poslije žena kod koje sam bila da moje tijelo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vrijeme da se sve smiri i slegne. Poslije toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primjetili da nešto nije u redu, a poslije je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pjevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smijem.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goca Božinovska

botoks

Pjevačica

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

пјевачица млада дјевојка

Scena

Džejla Ramović: Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića

9 h

0
Сека Алексић пјевачица

Scena

Evo kako izgleda sestra Seke Aleksić: Živi u BiH

19 h

0
Ксенија Кнежевић

Scena

Knez otkrio pol bebe: Ksenija Knežević uskoro postaje majka

1 d

0
Гоца Тржан

Scena

Goca Tržan iskreno o teškom životnom periodu: ''Razvod je bio jeziv''

1 d

1

Više iz rubrike

Лепа Брена

Scena

Komšije Lepe Brene otkrile zašto je pjevačica upala sa nožem u njihovu kuću

5 h

0
Џенифер Лопез, глумица

Scena

Dženifer Lopez: Plačem već dva mjeseca

8 h

0
пјевачица млада дјевојка

Scena

Džejla Ramović: Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića

9 h

0
Сека Алексић пјевачица

Scena

Evo kako izgleda sestra Seke Aleksić: Živi u BiH

19 h

0

  • Najnovije

17

23

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

17

19

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

17

14

Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

17

10

Centar dana, 29.05.2026.

16

58

Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner