Godišnja inflacija u Njemačkoj preliminarno usporila

Godišnja inflacija u Njemačkoj, prema preliminarnoj procjeni, usporila je rast sa aprilskih 2,9 odsto na 2,6 odsto, objavio je danas Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Cijene energenata u maju bile su više za 6,6 odsto nego godinu dana ranije, ali je rast usporio u odnosu na april, kada je iznosio 10,1 odsto.

Inflacija u njemačkom sektoru usluga ubrzala je sa aprilskih 2,8 odsto na 3,1 odsto, dok je rast cijena roba usporio sa aprilskih 2,9 odsto na 2,2 odsto.

Cijene hrane u Njemačkoj porasle su u maju za samo 0,4 odsto međugodišnje, nakon rasta od 1,2 odsto u aprilu.

Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene u Njemačkoj pale su za 0,2 odsto u odnosu na april, navodi se na veb stranici Destatisa, prenosi Tanjug.

Njemačka inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosi 2,7 odsto međugodišnje, dok je na mjesečnom nivou zabilježen pad od 0,1 odsto.