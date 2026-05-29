Logo
Large banner

Godišnja inflacija u Njemačkoj preliminarno usporila

Autor:

ATV
29.05.2026 17:57

Komentari:

0
Инфлација
Foto: pexels/Jakub Zerdzicki

Godišnja inflacija u Njemačkoj, prema preliminarnoj procjeni, usporila je rast sa aprilskih 2,9 odsto na 2,6 odsto, objavio je danas Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Cijene energenata u maju bile su više za 6,6 odsto nego godinu dana ranije, ali je rast usporio u odnosu na april, kada je iznosio 10,1 odsto.

Inflacija u njemačkom sektoru usluga ubrzala je sa aprilskih 2,8 odsto na 3,1 odsto, dok je rast cijena roba usporio sa aprilskih 2,9 odsto na 2,2 odsto.

Кромпир

Ekonomija

Krompir dobro rodio, pada mu cijena

Cijene hrane u Njemačkoj porasle su u maju za samo 0,4 odsto međugodišnje, nakon rasta od 1,2 odsto u aprilu.

Na mjesečnom nivou, potrošačke cijene u Njemačkoj pale su za 0,2 odsto u odnosu na april, navodi se na veb stranici Destatisa, prenosi Tanjug.

Njemačka inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) iznosi 2,7 odsto međugodišnje, dok je na mjesečnom nivou zabilježen pad od 0,1 odsto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Cijene

Inflacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нове цијене горива: Дизел јефтинији, бензин поскупио

Srbija

Nove cijene goriva: Dizel jeftiniji, benzin poskupio

7 h

0
Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Ekonomija

Porodici treba 60 KM da se počasti ćevapima

7 h

0
Бурек, пита

Ekonomija

Burek i sirnica zbog cijene zastaju u grlu

10 h

0
Сплит

Region

Bilo bi lijepo da je jeftinije: Kakve su cijene ljetovanja u Hrvatskoj

11 h

0

Više iz rubrike

Породици треба 60 КМ да се почасти ћевапима

Ekonomija

Porodici treba 60 KM da se počasti ćevapima

7 h

0
Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника

Ekonomija

Visoki troškovi guše giganta: Bez posla ostaje 1.500 radnika

9 h

0
Бурек, пита

Ekonomija

Burek i sirnica zbog cijene zastaju u grlu

10 h

0
поврће кртола кромпир башта клијање

Ekonomija

Krompir dobro rodio, pada mu cijena

22 h

0

  • Najnovije

20

48

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20

48

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

20

42

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

20

39

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20

35

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner