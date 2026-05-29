Ramo Isak i Igor Crnadak nisu skupili dovoljno potpisa za izbore

Centralna izborna komisija BiH nije ovjerila prijavu za opšte izbore stranke Snaga naroda Rame Isaka zbog nedovoljnog broja prikupljenih potpisa i neizmirenih obaveza po osnovu kazni, dok PDP Igora Crnatka nije skupio dovoljan broj potpisa za Predstavnički dom PS BiH, a za nivo Republike Srpske prijava je prihvaćena.

Izborni zakon BiH propisuje da političke stranke koje nemaju parlamentarni status moraju prije ovjere kandidature prikupiti propisani broj podrške birača.

Zakonski rečeno, stranka koja u trenutku prijave za ovjeru nema osvojen mandat u organu za koji se kandiduje, dužna je uz prijavu dostaviti zakonom propisan broj potpisa birača.

Za Predsjedništvo BiH i Predstavnički dom PS BiH je potrebno 5.000 potpisa. Za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom FBiH je potrebno 3.000.

Stranka Rame Isaka Snaga naroda nema dovoljan broj potpisa za najviši prijavljen organ vlasti i imaju neizmirene obaveze po osnovu novčanih kazni koje je izrekla Centralna izborna komisija. S obzirom da je u FBiH Snaga naroda parlamentarna, riječ je o broju potpisa koji se odnosi na Predstavnički dom PS BiH. Prostije, ministar u Vladi FBiH nije uspio prikupiti 5.000 glasova za učešće na opštim izborima.

Kada je u pitanju novoformirani PDP Republike Srpske Igora Crnatka, skupili su dovoljno potpisa za učešće na izborima za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske. To znači da je Crnadak obezbijedio više od 3.000 glasova, ali ne i 5.000 koliko je potrebno za Predstavnički dom PSBiH.