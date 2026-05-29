Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Lana Ostojić
29.05.2026 19:13

1
Меморандум Српска-Америка
Foto: ATV

Od infrastrukture i autoputeva do helikoptera i namjenske industrije. Republika Srpska i američke kompanije potpisale su memorandume o saradnji. Memorandumi se, kako je rečeno, odnose na identifikaciju potencijalnih projekata i traženje modela zajedničkog finansiranja.

"Prije svega bih rekao da nam je cilj ući u realizaciju projekta Jadransko-jonskog autoputa, dijela trase koji prolazi kroz Republiku Srpsku - od ulaska na prostoru granice opština Stolac-Ljubinje, sve do izaza na pravcu Trebinje-Herceg novi", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Iz Vlade Republike Srpske poručuju da je ovo signal da strani partneri sve više prepoznaju potencijal Srpske za nove investicije i poslovnu saradnju.

"Memorandum o saradnji će se odnositi na edukaciju, školovanje, obuku kadrova i eventualno nabavku potrebne opreme i sredstava za našu namjensku industriju", rekao je Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

"Veoma sam zadovoljan što možemo da predstavimo i dostavimo puteve najveće kvalitete i tehnologiju koja je vezana za robotiku i umjetnu inteligenciju - koju praktikujemo u Americi i želimo da donesemo našim partnerima u Republici Srpskoj", rekao je Geri Rebajn, direktor kompanije „Rebajn global“.

Predstavnici američkih kompanija poručuju da se radi o proizvodima i tehnologijama koje već koriste američke bezbjednosne strukture.

"Konkretno radi se o helikopterima i noćna optika za noćno izviđanje, to su proizvodi koji se koriste u SAD", kaže Ranko Ristić, vlasnik kompanije "Redstar Ordannce".

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske već razmatraju mogućnost nabavke novih višenamjenskih helikoptera. Ministar Željko Budimir kaže da je riječ o opremi koja predstavlja sam vrh ponude na tržištu.

"Definitivno jedan od tipova helikoptera za koji smo zainteresovani jeste "Bel" helikopter, koji je dobro poznat nama. Već koristimo jedan helikopter u našoj upravi za vazduhoplovstvo", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Memorandumi važe narednih pet godina. U tom periodu, kako je najavljeno, radiće se na konkretizaciji projekata i uspostavljanju saradnje u oblastima infrastrukture, bezbjednosti i privrede.

